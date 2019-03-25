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Названо число украинцев, временно изменивших место голосования

25 марта 2019 года Источник:РБК-Украина

Услугой временного изменения голосование на выборах Президента воспользовались более 240 тысяч избирателей. Такие данные по состоянию на 24 марта обнародованы Государственным реестром избирателей, передает корреспондент «РБК-Украина».

По данным ГРИ, динамика изменения места голосования гражданами росла с приближением последнего дня подачи заявлений. Например, в течение пятницы 22 марта с.г. избирательный адрес изменен сразу 34,5 тыс. избирателей.

«По состоянию на 24 марта услугой временного изменения места голосования без изменения избирательного адреса на очередных выборах Президента воспользовались 243 424 избирателя, в т.ч. членов окружных и участковых избирательных комиссий: 42 557», — говорится в сообщении.

Наибольшее количество граждан, которые пожелали сменить избирательный участок, зарегистрированы в восточных регионах страны. Так, заявления подали более 53 тысяч человек из Донецкой области и более 25 тысяч граждан из Луганской.

Чаще всего граждане избирали другим местом голосования Киев, где пожелали проголосовать более 38 тысяч избирателей. Более 22 тысяч украинцев выразили желание проголосовать в Киевской области.

Отметим, что более 2,5 тыс. избирателей подали заявления о том, что будут голосовать за границей Украины.

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