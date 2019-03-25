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Открытие: дети юристов чаще других становятся адвокатами

25 марта 2019 года Источник:Pravo.ru

Вероятность, что ребенок юриста свяжет свою жизнь с этой же профессией, в 17 раз выше, чем у тех, чьи родители заняты в других сферах.

Такую оценку приводят доцент Лондонской школы экономики Сэм Фридман и американский академик Дэниэл Лорисон в своей книге The Class Ceiling: Why it Pays to be Privileged. В ней авторы поднимают вопросы социальной мобильности различных слоев общества, передает Legal Cheek.

Исследование показало: вероятность того, что ребенок станет юристом, повышается в 17 раз, если хотя бы один из его родителей уже занят в этой сфере.

Эксперты отмечают, что родительское влияние — одна из причин, почему в профессии практически не представлены выходцы из рабочего класса. Свои выводы авторы книги подтверждают данными ежегодного исследования трудовых ресурсов, которое проводят в странах ООН. Согласно статистике, выбор профессии часто определяется по «наследственному признаку» именно в юридической сфере, по этому показателю она уступает лишь медицине.

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