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«Оправдать нельзя обвинить»: знаки препинания в этой фразе расставляли участники LHS DISCUSSION HUB, оценивая ситуацию с оправдательными приговорами в Украине

Ожидалось, что принятие Уголовного процессуального кодекса (УПК) Украины в 2012 году и отказ законодателя от многих рудиментарных механизмов, в том числе института дополнительного расследования, послужит импульсом для увеличения количества оправдательных приговоров в Украине. Как показывает практика, количество таких приговоров за последние пять-шесть лет действительно увеличилось, правда, до европейских показателей в этой части нашему государству еще далеко. Почему Украина никак не может преодолеть однопроцентный барьер количества оправдательных приговоров? Когда у нас в полной мере заработают презумпция невиновности и состязательность сторон? И какие уголовные дела сегодня формируют практику по оправданию? Ответы на эти и другие вопросы искали участники LHS DISCUSSION HUB «Оправдательные приговоры в Украине». Экспертная дискуссия собрала на одной площадке трех ключевых фигур уголовного процесса — судей, адвокатов, прокуроров.

Каждый адвокат, защищая интересы своего клиента в рамках уголовного процесса, стремится к позитивному результату — вынесению судом оправдательного приговора, задает тон дискуссии модератор, партнер ЮК EQUITY, адвокат Александр Лысак. Незначительное количество оправдательных приговоров в нашей стране спикер связывает с целым рядом факторов. Например, с недостаточно высокой квалификацией некоторых адвокатов, большой нагрузкой на суды первой инстанции, которые сегодня действительно не справляются с поступающим на их рассмотрение массивом уголовных производств, с несовершенством некоторых инструментов процессуального законодательства. Судья в процессе исполняет исключительно роль арбитра, подчеркивает модератор, говоря о том, что именно от адвоката зависит, сумеет ли он убедить судью в правоте своих доводов в защиту клиента.

Судьи до сих пор боятся выносить оправдательные приговоры: в этом случае служитель Фемиды становится чуть ли не личным врагом прокурора, констатирует управляющий партнер АК «Адвокат Черезов и Партнеры» Игорь Черезов. Проблему колоссального давления на суды со стороны органов досудебного расследования, политиков и масс-медиа он проиллюстрировал на примере личного опыта: одного резонансного уголовного дела, в котором был вынесен оправдательный приговор, который впоследствии, «по политическим мотивам», был отменен. Внимательно изучайте процессуальные документы, которые подготовлены стороной обвинения; старайтесь убедить судью в своей правоте; не придавайте делу излишнюю огласку — «медиаподдержка» не всегда идет на пользу уголовному производству. Такие три ключевые рекомендации дает своим коллегам Игорь Черезов.

Ситуация с оправдательными приговорами за последние пять лет кардинальным образом изменилась — после принятия нового УПК Украины их количество существенно увеличилось, подчеркнул адвокат Александр Плахотнюк. Судебная система в Украине работает, ей просто нужно дать возможность эффективно выполнять свои функции, отмечает спикер, апеллируя к распространенному мнению, дескать, в сфере правосудия Украины сегодня все плохо. При этом он обратил внимание на существующую проблему низкого качества работы органов досудебного расследования. Также г-н Плахотнюк рассказал о креативных «лайфхаках», которые используют адвокаты, скажем, можно попробовать заявить отвод судье, в практике работы которого ни разу не было оправдательного приговора.

«На таком основании мне можно было бы заявить ходатайство об отводе», — признает судья Апелляционного суда г.Киева Вера Ковальская, апеллируя к предыдущему оратору, правда, его бы не удовлетворили, поскольку УПК Украины соответствующей опции не предусматривает. Как отмечалось, большинство оправдательных приговоров судами сегодня выносятся в связи с признанием доказательств недопустимыми. Как и многие докладчики, судья обращает внимание на проблему низкого качества следственной работы. Каким будет приговор: оправдательным или обвинительным — во многом определяется еще на этапе досудебного расследования, обращает внимание адвокатов Вера Ковальская, говоря о необходимости проявлять активность именно на этой стадии. Кроме того, она советует защитникам никогда не отождествлять себя со своим клиентом.

Мнение с «передовой» уголовного процесса — суда первой инстанции озвучила судья Голосеевского районного суда г.Киева Наталия Дмитрук. Спикер подчеркнула: за свою судейскую карьеру она выносила оправдательные приговоры, причем еще по УПК Украины в редакции 1960 года, правда, это решение в апелляционной инстанции «не устояло». «Не знаешь, как поступить, — поступай по закону» — таким принципом руководствуется судья, советуя всем юристам взять это профессиональное кредо на вооружение.

«В моей практике не было оправдательных приговоров, и, конечно же, я не хочу, чтобы они были», — озвучивает позицию обвинения в уголовном процессе прокурор отдела прокуратуры города Киева Александр Жила. Он признает: прокурору проще отказаться от обвинения на определенной стадии судебного процесса (или же ранее, приняв постановление о закрытии уголовного производства на этапе досудебного расследования), чем сознательно идти до финишной прямой судебного рассмотрения, понимая, что суд может вынести оправдательный приговор. Что касается ненадлежащего качества работы следственных органов, то корень этой проблемы Александр Жила видит в высоком уровне нагрузки и кадровом дефиците.

В вопросе оправдательных приговоров не все так однозначно, констатирует председатель объединения АГ «Солодко и Партнеры», адвокат Евгений Солодко. Безусловно, оправдательный приговор — «голубая мечта» любого адвоката, признает спикер, но Украине не нужно стремиться к европейским показателям в этой части — 40% оправдательных приговоров. О чем свидетельствует такой высокий уровень, задается вопросом он и тут же отвечает: о 40% ошибок, допущенных следствием, причем за такой цифрой стоит не сухая статистика, а «поломанные судьбы людей». По словам Евгения Солодко, в идеале оправдательный приговор должен быть «индикатором здоровья» состязательности сторон — признаком честной и здоровой процессуальной борьбы в судебном процессе двух оппонентов: адвоката и прокурора.

От количества оправдательных приговоров зависит доверие общества к сфере правосудия, и пока количество таких решений будет находиться на уровне 1%, о восстановлении доверия к судебной системе Украины говорить не приходится. Такой тезис озвучил Ярослав Зейкан, адвокат, партнер ЮК EQUITY. При этом он предложил посмотреть на обсуждаемую проблематику под другим углом. «Виноват не судья, а закон», — процитировал г-н Зейкан фразу американского адвоката, сказанную клиенту, который критиковал судью. «Наши законы далеко не всегда справедливы», — констатировал спикер. В завершение дискуссии Ярослав Зейкан посоветовал адвокатам постоянно совершенствовать свое мастерство защиты, а также дал ряд практических рекомендаций по эффективному использованию инструментов уголовного процессуального законодательства.