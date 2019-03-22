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Верховный Суд не имеет однозначной позиции относительно применения моратория к обращению взыскания на жилье на основании ипотечной оговорки — Александр Ружицкий, партнер ЮК EVERLEGAL

22 марта 2019 года Источник:Юридическая Практика

Лекция партнера ЮК EVERLEGAL Александра Ружицкого в рамках курса LHS «Защита права собственности в судах разных юрисдикций» была посвящена вопросам передачи жилья в ипотеку, а также актуальной судебной практике относительно исполнения обязательства за счет предмета залога.

Лектор проанализировал нормативное регулирование и практику судов в вопросах передачи жилья в ипотеку и признании недействительными таких договоров, применение механизма обращения взыскания на жилье, практику применения моратория и выселения жильцов.

В частности, Верховный Суд сделал выводы, что мораторий не является основанием для отказа в удовлетворении исков (дело №643/2333/15ц), не лишает права обратить взыскание на жилье, а только откладывает исполнение решения суда (дело №275/997/13-ц), в резолютивной части решения суды должны указывать о приостановлении его исполнения на время действия моратория (дело №275/997/13-ц), использование спорного имущества как места постоянного проживания и отсутствие другого имущества должно быть доказано надлежащим образом (дело №206/4369/17).

По словам Александра Ружицкого, Верховный Суд имеет неодинаковые подходы к решению вопроса, является ли ипотечная оговорка (или договор об удовлетворении требований кредитора) принудительным (в таком случае мораторий действует) или добровольным способом обращения взыскания на жилье (тогда мораторий не применяется). Так, в постановлении от 13 июня 2018 года по делу №645/5280/16-ц ВС указал, что в соответствии с договором ипотеки решение о принятии в собственность предмета ипотеки принимается ипотекодержателем единолично. Подписанием настоящего договора ипотекодатель показывает, что он предоставляет ипотекодержателю согласие на переход права собственности на предмет ипотеки к ипотекодержателю. В то же время в постановлении от 31 октября 2018 года по делу №465/1310/17 ВС пришел к противоположному выводу: обращение взыскания на основании договора об удовлетворении требований ипотекодержателя влечет за собой отчуждение предмета ипотеки в пользу ипотекодержателя без согласия владельца такого недвижимого имущества.

Рассказывая о практике признания ипотечных договоров недействительными на основаниях нарушений прав детей, Александр Ружицкий обратил внимание слушателей на постановление Верховного Суда от 16 мая 2018 года делу №333/8146/15, в котором содержится следующий вывод: не является основанием для признания недействительным договора ипотеки, если законные представители детей (родители) действовали недобросовестно и не сообщили, что заключение договора ипотеки может нарушать права их детей. В этом споре суд также указал, что поскольку факта обращение взыскания не было, то права детей не нарушены.

Также лектор отметил, что, согласно выводу Верховного Суда от 3 сентября 2018 года по делу №285/1632/16-ц, основанием для признания недействительным ипотечного договора является именно факт нарушения прав детей, а не только отсутствие согласия органа опеки. ВС указал, что суд должен выяснить фактическое положение дел: проверить, где проживал ребенок на момент заключения договора, нарушены ли права ребенка, является ли поведение законных представителей при заключении сделки добросовестным.

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