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Sayenko Kharenko отмечена двумя наградами The Lawyer European Awards 2019

22 марта 2019 года Источник:Юридическая Практика

19 марта с.г. в отеле Grosvenor House в Лондоне состоялась церемония вручения наград The Lawyer European Awards 2019. «Юридической фирмой года: Россия, Украина и СНГ» стала Sayenko Kharenko, также победившая в номинации «Европейская сделка года в сфере энергетики и инфраструктуры». Впервые украинская юрфирма получила две награды The Lawyer European Awards в один год.

Комментируя победу в номинации «Юридическая фирма года: Россия, Украина и СНГ», The Lawyer отметил как увеличение финансовых оборотов Sayenko Kharenko, так и инвестирование в привлечение новых кадров, а также большое количество инициатив корпоративной социальной ответственности. «Клиенты, которые составляют основу практики фирмы, вывели Sayenko Kharenko на лидирующие позиции с точки зрения международной корпоративной деятельности», — подчеркивает The Lawyer. Кроме того, судьи конкурса обратили внимание на инвестиции фирмы в «стратегическое мышление и технологии».

Награда за европейскую сделку по энергетике и инфраструктуре получена Sayenko Kharenko за сопровождение проекта по комплексному финансированию государственного предприятия «Национальная атомная энергетическая компания «Энергоатом», оператора всех действующих АЭС в Украине. The Lawyer отмечает, что «значимость проекта для Украины в целом была огромной, поскольку он создаст безопасную среду для переработки и хранения значительного количества отработанного ядерного топлива». Судьи конкурса высоко оценили то, как фирма справилась со «сложными техническими и юридическими проблемами, связанными с финансированием, а также навигацию по новому режиму государственной помощи».

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