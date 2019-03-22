Сегодня 22 марта 2019 года, 18:16

Большая Палата ВС искусственно разграничила юрисдикции судов при разрешении споров вкладчиков, других кредиторов неплатежеспособных банков с ФГВФЛ — партнер АО Spensers ST Сергей Пушко

Вопросам разграничения юрисдикционности споров между вкладчиками неплатежеспособных банков с Фондом гарантирования вкладов физических лиц была посвящена лекция партнера, руководителя практики судебного процесса и разрешения споров АО Spensers ST Сергея Пушко.

По словам лектора, наиболее распространенными категориями споров сегодня являются споры относительно невключения вкладчиков в перечень лиц, имеющих право на возмещение средств по вкладам, и относительно невключения других кредиторов неплатежеспособных банков в Реестр акцептованных требований кредиторов.

Юрисдикция судов может определяться в зависимости от содержания правоотношений, субъекта и предмета правоотношений.

Анализируя судебную практику, Сергей Пушко подчеркнул, что фактически до 2016 года суды руководствовались постановлением Пленума Высшего административного суда Украины от 20 мая 2013 года, в котором разъяснено, что поскольку ФГВФЛ — это государственное специализированное учреждение, выполняющее функции государственного управления в сфере гарантирования вкладов физических лиц, то споры, которые возникают в результате этих правоотношений, являются публично-правовыми и подлежат рассмотрению по правилам КАС Украины.

Как отметил лектор, ситуация кардинально изменилась в 2016 году после принятия Верховным Судом постановления от 15 июня 2016 года по делу №826/20410/14 и постановления от 9 ноября 2016 года по делу №727/7647/15-ц.

В частности, в первом случае суд пришел к выводу, что на споры, возникающие на стадии ликвидации (банкротства) банка, не распространяется юрисдикция административных судов. А в постановлении по делу №727/7647/15-ц Верховный Суд указал, что «обращение истца к субъекту властных полномочий не является основанием для рассмотрения спора в порядке административного судопроизводства, поскольку истец обратился за защитой нарушенных прав, возникших из гражданских отношений, а именно — из гражданско-правовой сделки, поэтому такой спор подлежит рассмотрению в порядке гражданского судопроизводства».

Ситуацию, когда такие споры фактически рассматривались в трех судебных юрисдикциях, пришлось разрешать Большой Палате Верховного Суда, которая, по мнению Сергея Пушко, прибегла к искусственному разграничению юрисдикции споров.

Так, в постановлении от 12 апреля 2018 года делу №820/11591/15 Большая Палата ВС пришла к выводу, что ФГВФЛ является государственным специализированным учреждением, выполняющим функции государственного управления в сфере гарантирования вкладов физических лиц, уполномоченное лицо Фонда в этом случае исполняет от имени Фонда делегированные им полномочия по гарантированию вкладов физических лиц, а поэтому споры относительно формирования перечня вкладчиков, которые имеют право на возмещение средств по вкладам за счет Фонда, и утверждение реестра вкладчиков для осуществления гарантированных выплат являются публично-правовыми и относятся к юрисдикции административных судов.

Что же касается взыскания сумм вкладов, превышающих 200 тысяч гривен, то, согласно выводу Большой Палаты ВС, изложенному в постановлении от 7 ноября 2018 года по делу №757/56 680/16-ц, в правоотношениях, связанных с составлением реестра акцептованных требований кредиторов и организацией мероприятий по их удовлетворению, Фонд выступает от имени ликвидируемого банка и при решении определенных вопросов действует как орган, уполномоченный на ликвидацию банка, однако при этом никаких властных полномочий в отношении заявителя, который защищает свои имущественные права, не совершает.

Таким образом, по словам Сергея Пушко, Большая Палата ВС относит к юрисдикции административных судов споры, возникающие в связи с реализацией Фондом гарантирования вкладов физических лиц функции по организации выплат возмещений по вкладам. А к юрисдикции общих или хозяйственных судов — споры, возникающие в связи с реализацией Фондом гарантирования вкладов физических лиц функции по осуществлению процедуры вывода неплатежеспособных банков с рынка.

Также лектор обратил внимание слушателей, что с 26 апреля 2016 года в производстве Конституционного Суда Украины находится дело №1-26/2016 по конституционному представлению Верховного Суда Украины относительно соответствия Конституции Украины (конституционности) Закона Украины «О системе гарантирования вкладов физических лиц» от 23 февраля 2012 года №4452-VI с изменениями.