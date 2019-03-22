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Виды ответственности за неисполнение денежных обязательств рассматривали слушатели LHS

22 марта 2019 года Источник:Юридическая Практика

Об ответственности за неисполнение денежных обязательств в гражданских и хозяйственных правоотношениях рассказал слушателям Legal High School Максим Корчагин, партнер ЮФ «Антика». Он сосредоточил внимание слушателей на проблемных моментах, выявленных судебной практикой, напомнив, что вопросы ответственности за неисполнение денежных обязательств урегулированы целым рядом норм действующего законодательства, в том числе статьей 625 Гражданского кодекса Украины.

Лектор подчеркнул, что до сих пор ведутся дискуссии относительно понимания некоторых категорий и их соотношения, а поскольку мы работаем в рамках «юриспруденции понятий», то пока не договоримся о значении слов, о правовой определенности можно забыть.

Лектор считает, что в украинской практике существуют проблемы со сферой применения 625 статьи Гражданского кодекса Украины, и подкрепил этот тезис примерами из практики судов.

Говоря о неустойке, лектор отметил, что хотя эта мера наиболее востребована в договорных отношениях, ее правовая природа окончательно не определена.

Описывая проблемы применения неустойки, лектор напомнил о постановлении Большой Палаты Верховного Суда, касающемся неисполнения денежных обязательств, где говорится, что выплата неустойки заканчивается после окончания срока займа. Но этот тезис, по словам лектора, вызывает сомнения, ведь неустойка как раз и начинает насчитываться в случае неисполнения обязательства в установленный срок.

Анализируя разную практику судов относительно возможности одновременного взыскания пени и штрафа, лектор подчеркнул, что пеня и штраф — это не двойное наказание за одно и то же нарушение, поскольку пеня — наказание за каждый отдельный день просрочки оплаты, а штраф, как правило, устанавливается за сам факт нарушения условий договора об оплате, и это разные основания для назначения наказания.

Что касается процентов годовых, предусмотренных статьей 625 ГК Украины, то, по мнению Максима Корчагина, они не могут считаться «платой» за пользование денежными средствами, поскольку являются мерой ответственности. Тем не менее эта мера весьма близка по своей природе к упущенной выгоде и тесно связана с предполагаемой платой за пользование чужими деньгами, исходя из чего законодатель определил размер процентов в статье 625 Кодекса.

«Освобождение от ответственности за неисполнение денежного обязательства возможно только при наличии форс-мажора», — подчеркнул Максим Корчагин в завершение лекции.

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