Сегодня 22 марта 2019 года, 15:14

День карьеры в LHS: на собеседование необходимо идти подготовленным, убеждена Вера Проценко, СЕО Golovaboutique

В рамках вчерашнего Дня карьеры в Legal High School СЕО Golovaboutique Вера Проценко рассказала о собеседовании, которое точно станет успешным. Лектор предложила слушателям пройти небольшой тест из 20 вопросов. Когда лучше прийти на собеседование, если оно назначено на 10.00? На собеседовании вас просят рассказать о себе, вы... (варианты ответов: 1) уточняете, что именно хотят от вас услышать; 2) делитесь подготовленным elevator speech, не более 3–5 минут; 3) показываете ваше резюме). На вопрос, почему вы ушли с предыдущего места работы, вы... (варианты ответов: 1) отвечаете правду; 2) говорите, что была очень маленькая заработная плата; 3) делитесь тем, что хотите быстрого карьерного роста). На вопрос об уровне вашей зарплаты вы... (варианты ответов: 1) отвечаете честно; 2) несколько превышаете; 3) приносите свои извинения, что не можете назвать цифру, так как эта информация является конфиденциальной). И так далее в том же духе. На собеседование следует приходить за 15 минут до его начала, а на вопрос об уровне зарплаты на предыдущем месте работы можно ответить, ссылаясь на конфиденциальность информации. Вера Проценко отметила, что этот тест она разрабатывала на основании собственного опыта — каждый из вариантов ответов она слышала от кандидатов на ту или иную должность.

Что касается зарплатных ожиданий, то лектор советует называть конкретную сумму, но необходимо оценивать себя объективно. При обсуждении графика работы следует говорить правду: вы за work & life balance или для вас приемлемы овертаймы. На вопрос о карьерных ожиданиях нужно отвечать, что в первую очередь важно профессиональный рост, который приведет к карьерному. Если на собеседовании вы ожидаете еще одного человека, не стоит молча ожидать или читать что-то в телефоне — лучше попробовать начать small talk. Бывает, что на собеседовании соискателя просят назвать ошибку, допущенную на предыдущем месте работы, и указать, какой урок из этого он вынес. Как правило, кандидаты не могут вспомнить о такой ситуации, тем не менее не ошибается только тот, кто ничего не делает.

На собеседование необходимо идти подготовленным. К примеру, заранее составить elevator speech, обдумать свои личные и профессиональные достижения. Вера Проценко рекомендует время от времени ходить на собеседования, чтобы понимать, какие вопросы интересуют потенциального работодателя, какая «ценовая политика» на рынке и что вообще ожидает от соискателя работодатель.