Сегодня 22 марта 2019 года, 18:16

Лидер группы «Ленинград» предложил разогнать Минкульт РФ

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров считает, что Минкульт надо разогнать. «Ни в какой нормальной стране нет Министерства культуры! Я буду отстаивать такую позицию: всеx разогнать, как матрос Железняк», — сказал господин Шнуров перед парламентскими слушаниями в Госдуме (цитата по «Московскому комсомольцу»).

Во время своего выступления на заседании музыкант заявил, что невозможно регламентировать творчество блогеров, о котором идет речь в разработанном проекте закона «О культуре». «Хотел бы предостеречь, читая пока проект этого закона, мне кажется, что вы пытаетесь с помощью сети поймать океан», — заявил лидер «Ленинграда».

По его мнению, можно только создать атмосферу «благоприятствования» и уважения, так как «производителей культуры» очень много, при этом «инвестировать туда бесполезно». Он также заявил, что пора написать на каждой школе, что Александр Пушкин — «наше не все», а есть «кое-что еще».

Музыкант Андрей Макаревич в ходе своего выступления отметил, что в законе «О культуре» необходимо сохранить пункт, по которому вопросы, связанные с культурой, можно урегулировать лишь законодательством о культуре.

«Еще один момент важный: нравится нам интернет или не нравится, он становится мощнейшим ретранслятором культурных ценностей. Понятно, что он будет играть роль, в том числе и для культуры», — сказал спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.

Напомним: законопроект «О культуре» был разработан по итогам встречи с президентом России Владимиром Путиным.