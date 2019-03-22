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С.Кравченко: главным вызовом для судебной реформы является риск остановки процессов, начатых в ходе ее проведения

22 марта 2019 года Источник:Юридическая Практика

Какие вызовы возникнут перед судебной системой Украины в свете грядущих сразу двух избирательных кампаний, как обеспечить стабильность результатов судебной реформы в случае, если политические настроения в стране изменятся? Этот вопрос мы адресовали председателю Кассационного уголовного суда в составе Верховного Суда (КУС в составе ВС) Станиславу Кравченко в рамках интервью для «ЮП».

«В украинском обществе должно укорениться мнение, что независимо от развития политический событий в государстве есть учреждения, где закон превыше всего. Во всем мире такими учреждениями являются суды», — выражает убеждение наш собеседник. По его словам, в свете грядущих политических кампаний главным вызовом для судебной реформы, безусловно, является риск, что процессы, начатые в ходе ее проведения, могут остановиться. В первую очередь речь идет о кадровых процедурах. Говоря о плачевной ситуации, связанной с кадровым дефицитом в судебной системе, Станислав Кравченко констатирует: масштабы этой проблемы в судах первой и апелляционной инстанций сегодня просто устрашающие. «Как можно говорить о соблюдении разумных сроков и качественном рассмотрении уголовных производств, если в некоторых судах остались, например, всего два судьи, которые физически не могут справиться с объемом поступивших дел?. Сейчас ситуация осложнилась еще и тем, что с начала 2019-го для уголовного процесса были введены новые правила, предусматривающие, что в ходе досудебного расследования обеспечивается полное фиксирование судебного заседания и процессуальных действий с помощью звуко- и видеозаписывающих технических средств. Если ранее следственные судьи в условиях нехватки в судах залов судебных заседаний и большого количества уголовных производств были вынуждены рассматривать дела в личных кабинетах, то сейчас и этого они сделать не могут из-за ненадлежащего обеспечения судов соответствующим техническим оборудованием. Как видите, проблем в судебной системе сегодня немало, и хочется верить, что их решение не будет пущено на самотек», — рассказывает председатель КУС в составе ВС.

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Поддерживаете ли вы разделение Государственной фискальной службы Украины на два ведомства?

Да, это позволит навести порядок и в налоговой, и на таможне

Нет, все фискальные органы должны быть объединены в один

Нет, это делается исключительно из кадровых соображений

Как ни реорганизовывай, на налоговых поступлениях это не отразится

Ваш собственный вариант ответа или комментарий Вы можете дать по электронной почте voxpopuli@pravo.ua.

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