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13 мая начнется конкурс на занятие должности руководителя аппарата Высшего антикоррупционного суда

22 марта 2019 года Источник:Юридическая Практика

22 марта 2019 года состоялось заседание Комиссии по вопросам высшего корпуса государственной службы в системе правосудия, во время которого было принято решение предоставить Государственной судебной администрации Украины информацию о сроке подачи документов кандидатами на занятие должности государственной службы категории «А» в системе правосудия — руководителя аппарата Высшего антикоррупционного суда, а также о времени, дате и организации проведения проверки владения иностранными языками.

Комиссия рассмотрела предложения Комитета по отбору кандидатов на занятие вакантных должностей государственной службы категории «А» в системе правосудия и приняла решение предоставить ГСА Украины информацию о сроке подачи документов кандидатами на занятие должности руководителя аппарата Высшего антикоррупционного суда — с 10 апреля 2019 года по 25 апреля 2019 года.

Также Комиссия поддержала предложение Комитета по отбору кандидатов на занятие вакантных должностей государственной службы категории «А» в системе правосудия утвердить уровень задач, который должен соответствовать критериям уровня владения иностранным языком «В1» по системе владения иностранными языками, используемой в Европейском Союзе; утвердить задачи и критерии оценки решения задач для проверки владения иностранными языками кандидатами на занятие должности государственной службы категории «А» в системе правосудия — руководителя аппарата Высшего антикоррупционного суда.

Кроме того, принято решение привлечь к участию в проверке владения кандидатами иностранным языком экспертов Всеукраинского центра повышения квалификации государственных служащих и должностных лиц местного самоуправления при содействии Национального агентства Украины по вопросам государственной службы.

Члены Комиссии приняли решение провести проверку владения иностранными языками кандидатами на занятие должности государственной службы категории «А» в системе правосудия — руководителя аппарата Высшего антикоррупционного суда 13 мая 2019 года в 09.00 в течение двух часов с момента получения ими задач.

Конкурс на занятие должности государственной службы категории «А» в системе правосудия — руководителя аппарата Высшего антикоррупционного суда будет проведен 13 мая 2019 года в 12.00 по адресу: Киев, ул. Студенческая, 12а (проведение тестирования).

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