ЮК «Алексеев, Боярчуков и партнеры» объединяется с АО «Столичный адвокат». Подробности этого процесса в комментарии «ЮП» осветил Сергей Боярчуков, управляющий партнер объединенной компании.
«Первый раз я предложил Константину Рыбачковскому, управляющему партнеру АО «Столичный адвокат», объединение примерно пять-шесть лет назад на одной из церемоний вручения «Юридической премии», – заявил г-н Боярчуков. Изначально идея была озвучена в неформальной обстановке, но позже в компании возникла осознанная необходимость в усилении уголовно-правовой практики. «Практически в 70% кейсов присутствуют вкрапления уголовной практики», – уточнил собеседник.
Объединение с ЮФ Trusted Advisors преследовало, среди прочего, цель усилить этот аспект. «Этого достичь не удалось. Поэтому у меня большая надежда на сотрудничество с Константином Рыбачковским, ведь его адвокатское объединение имело бутиковй формат. По большему счету, оно концентрировалось исключительно на уголовном направлении», – добавил г-н Боярчуков.
«Из предыдущего опыта мы вынесли некоторые уроки. Чем кардинально отличается нынешнее объединение от предыдущего резонансного слияния? Компания Trusted Advisors была для нас фирмой-клоном. В момент объединения одинаковых фирм возникло немало проблем. В частности, речь идет о дублировании полномочий. Это вызывало напряжение, которое впоследствии привело к разъединению с командой Trusted Advisors», – добавил Сергей Боярчуков.
В настоящий момент объединение с АО «Столичный адвокат» перешло в практическую плоскость: в офисе объединенной фирмы проводится ремонт, достраиваются дополнительные кабинеты, а часть сотрудников уже работает в одном помещении с новой командой.
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