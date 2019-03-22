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С.Боярчуков рассказал, в чем уникальность слияния ЮК «Алексеев, Боярчуков и партнеры» и АФ «Столичный адвокат»

22 марта 2019 года Источник:Юридическая Практика
Идея объединения обсуждалась на первый год Идея объединения обсуждалась на первый год

ЮК «Алексеев, Боярчуков и партнеры» объединяется с АО «Столичный адвокат». Подробности этого процесса в комментарии «ЮП» осветил Сергей Боярчуков, управляющий партнер объединенной компании.

«Первый раз я предложил Константину Рыбачковскому, управляющему партнеру АО «Столичный адвокат», объединение примерно пять-шесть лет назад на одной из церемоний вручения «Юридической премии», – заявил г-н Боярчуков. Изначально идея была озвучена в неформальной обстановке, но позже в компании возникла осознанная необходимость в усилении уголовно-правовой практики. «Практически в 70% кейсов присутствуют вкрапления уголовной практики», – уточнил собеседник.

Объединение с ЮФ Trusted Advisors преследовало, среди прочего, цель усилить этот аспект. «Этого достичь не удалось. Поэтому у меня большая надежда на сотрудничество с Константином Рыбачковским, ведь его адвокатское объединение имело бутиковй формат. По большему счету, оно концентрировалось исключительно на уголовном направлении», – добавил г-н Боярчуков.

«Из предыдущего опыта мы вынесли некоторые уроки. Чем кардинально отличается нынешнее объединение от предыдущего резонансного слияния? Компания Trusted Advisors была для нас фирмой-клоном. В момент объединения одинаковых фирм возникло немало проблем. В частности, речь идет о дублировании полномочий. Это вызывало напряжение, которое впоследствии привело к разъединению с командой Trusted Advisors», – добавил Сергей Боярчуков.

В настоящий момент объединение с АО «Столичный адвокат» перешло в практическую плоскость: в офисе объединенной фирмы проводится ремонт, достраиваются дополнительные кабинеты, а часть сотрудников уже работает в одном помещении с новой командой.

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