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Киевские власти намерены передать коммунальное имущество в пользу образовательных проектов

25 марта 2019 года Источник:Юридическая Практика

На сайте Киевского городского совета обнародован проект решения «О передаче в бесплатное пользование основных средств коммунальной собственности территориальной общины города Киева».

Документ доступен по ссылке.

В частности, речь идет о таких общественных проектах:

- «Образовательные студии Гретера и Криваника»,

- «Открытое пространство неформального образования для молодежи Киева»,

- «Детская школа микроэлектроники «Lampa Kids»,

- «Банк одежды»,

- «Smart REX-умный факультет».

Общая стоимость передаваемого имущества: 4,86 млн грн.

В то же время начальник юридического управления высказывает свои замечания к документу. В частности, указано, что из проекта решения и приобщенных к нему документов не усматривается, кому именно будут переданы в бесплатное пользование основные средства коммунальной собственности территориальной общины города Киева, а также другие условия передачи, в частности, срок, на который основные средства предусматривается передать в бесплатное пользование.

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