Киевские власти намерены передать коммунальное имущество в пользу образовательных проектов

На сайте Киевского городского совета обнародован проект решения «О передаче в бесплатное пользование основных средств коммунальной собственности территориальной общины города Киева».
Документ доступен по ссылке.
В частности, речь идет о таких общественных проектах:
- «Образовательные студии Гретера и Криваника»,
- «Открытое пространство неформального образования для молодежи Киева»,
- «Детская школа микроэлектроники «Lampa Kids»,
- «Банк одежды»,
- «Smart REX-умный факультет».
Общая стоимость передаваемого имущества: 4,86 млн грн.
В то же время начальник юридического управления высказывает свои замечания к документу. В частности, указано, что из проекта решения и приобщенных к нему документов не усматривается, кому именно будут переданы в бесплатное пользование основные средства коммунальной собственности территориальной общины города Киева, а также другие условия передачи, в частности, срок, на который основные средства предусматривается передать в бесплатное пользование.
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