28 марта будут рассмотрены кандидатуры в ВККС от омбудсмена

28 марта 2019 года в помещении Секретариата Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека (по адресу: 01008, г.Киев-08, ул. Институтская, 21/8, кабинет 403) состоится заседание конкурсной комиссии по отбору кандидатов для назначения членом Высшей квалификационной комиссии судей Украины.
Об этом сообщается на сайте омбудсмена.
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