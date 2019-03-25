Сегодня 25 марта 2019 года, 10:29

Из-за отсутствия налоговых и таможенных льгот Skoda не откроет завод в Украине

Skoda Auto отказалась от намерений создания нового мультибрендового завода в Украине и рассматривает для этой цели другие площадки в Восточной и Юго-Восточной Европе.

Об этом агентству «Интерфакс-Украина» сообщили в компании «Еврокар», комментируя публикацию в прессе о якобы намерении чешской компании перенести сборку автомобилей из Украины в Сербию, передает «ЭП».

Отмечается, что это решение не связано с намерением перемещения производства из Украины, т.е. завод «Еврокар» продолжит сборку автомобилей Skoda.

«Skoda, определяя потенциальное место для нового мультибрендового завода, сократила выбор до четырех стран Восточной и Юго-Восточной Европы. Украины среди них нет», — сообщили в компании.

В «Еврокаре» пояснили, что вопрос расширения производственных мощностей в Volkswagen Group и в Skoda Auto в частности назрел еще несколько лет назад — сегодня заводы Skoda работают со 120%-ной загрузкой мощностей, применяя многосменный рабочий режим.

«Еще в 2017 году Украину посетил председатель Skoda Auto, по результатам встречи которого с главой украинского правительства был сформирован ряд пожеланий к украинской власти в контексте рассмотрения Украины в качестве внешней производственной площадки для Skoda с учетом удобной логистики, соглашения о зоне свободной торговли с ЕС, наличия подготовленных трудовых ресурсов и более низкой стоимости рабочей силы (почти вдвое) по сравнению с европейскими странами», — напомнили в компании.

Однако, добавляют в «Еврокаре», за это время Украиной так и не были предложены условия, которые привлекли бы потенциального инвестора.

«В Украине до сих пор не работают таможенные и налоговые стимулы для деятельности индустриальных парков, хотя соответствующие законопроекты были приняты в первом чтении еще в 2016 году, не воплощена в реальность анонсированная 15-летняя стратегия развития рынка электромобилей, не рассмотрены законопроекты для поддержки производства электромобилей, которые внесены в повестку еще в начале года», — констатируют в компании.

В то же время, добавляют в «Еврокаре», активно либерализуется ввоз б/у авто, фактически хаотизируя авторынок и загоняя все дальше в теневой формат, тогда как к легальному бизнесу предъявляются высокие требования.

«К сожалению, Украина не выдержала конкуренции в борьбе за крупного инвестора. Можно сказать, что она даже не вступала в борьбу... за 1,4 млрд евро инвестиций, 5 тыс. новых рабочих мест и возможность производства 300 тыс. автомобилей в год с уровнем экспорта 4,5 млрд евро», — подытожили в «Еврокаре».