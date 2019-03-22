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Представлена Концепция реформирования системы госнадзора (контроля)

22 марта 2019 года Источник:Юридическая Практика

На сайте Министерства экономического развития и торговли Украины обнародован проект распоряжения Кабинета Министров Украины «Об одобрении Концепции реформирования системы государственного надзора (контроля)».

Документ опубликован 19 марта с.г. по ссылке.

Основными недостатками существующей системы государственного надзора (контроля) названы:

1) неоптимизированный объем контрольно-надзорных функций органов государственного надзора (контроля) по осуществлению мероприятий государственного надзора (контроля) определенных видов хозяйственной деятельности, что приводит к дублированию полномочий таких органов и двойной нагрузки на субъектов хозяйствования;

2) не обязательность применения риск-ориентированного подхода к осуществлению мероприятий государственного надзора (контроля) в сферах, на которые не распространяется действие Закона Украины «Об основных принципах государственного надзора (контроля) в сфере хозяйственной деятельности»;

3) направленность деятельности органов государственного надзора (контроля) на выявление нарушений и применения санкций, а не на предотвращение правонарушений;

4) несогласованность норм законодательных актов по осуществлению государственного надзора (контроля) в сфере хозяйственной деятельности положениям Закона Украины «Об основных принципах государственного надзора (контроля) в сфере хозяйственной деятельности»;

5) отсутствие системы проведения оценки эффективности государственного надзора (контроля);

6) отсутствие эффективного механизма привлечения к ответственности должностных (служебных) лиц, уполномоченных на осуществление государственного надзора (контроля), и компенсации субъектам хозяйствования вреда, причиненного в результате неправомерных и / или противоправных действий таких лиц;

7) отсутствие единого подхода относительно принятия мер реагирования за правонарушения, установленные по результатам проведенных мероприятий государственного надзора (контроля), и неопределенность критериев принятия мер реагирования по административным решением органа государственного надзора (контроля) и обстоятельств, при которых меры реагирования должны использоваться исключительно по решению суда на основании обращения органа, полномочия которого установлено законом, а также унифицированной и действенной процедуры обжалования распорядительных документов и решений по применению с анкций, принимаемых должностными лицами органов государственного надзора (контроля).

Реализовать Концепцию предложено в два этапа.

Целью реализации Концепции являются:

1) на первом этапе (три года) – обеспечение переориентации системы государственного надзора (контроля) с доминирующей сегодня карательно-репрессивной на превентивную и риск-ориентированную, определение базовых принципов модернизации и усовершенствования системы государственного надзора (контроля);

2) на втором этапе (два года) – обеспечение создания системы государственного надзора (контроля), которая способствует созданию благоприятной среды для осуществления хозяйственной деятельности, развития малого и среднего предпринимательства, привлечению инвестиций, обеспечивает предотвращения или искажения конкуренции на внутреннем рынке, сбалансировано защищает интересы граждан, субъектов хозяйствования и государства за счет минимизации рисков от осуществления хозяйственной деятельности во всех сферах при одновременной тенденции к уменьшению расходов на бюджетное финансирования государственного надзора (контроля).

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