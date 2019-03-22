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Фонд гарантирования досрочно погасил 3,25 млрд грн долга перед Минфином

22 марта 2019 года Источник:Юридическая Практика

14 марта 2019 года Фонд гарантирования вкладов физических лиц совершил досрочное погашение 3,25 млрд грн по векселю Министерству финансов Украины. А в январе текущего года Фонд полностью рассчитался по кредитам Национального банка Украины.

Об этом сказано на сайте ФГВФЛ.

«Досрочное погашение векселя стало возможным благодаря тому, что мы смогли накопить необходимые средства. Сумма накопленных средств является достаточной для того, чтобы досрочное погашение не несло угрозы финансовой устойчивости Фонда. Фонд и в дальнейшем планирует осуществлять досрочные погашения векселей», — отметила Елена Нужненко, директор финансового департамента Фонда гарантирования. Фонд уже второй раз досрочно рассчитывается по своим долговым обязательствам перед государством. В 2018 году Минфина было досрочно погашено 1 млрд грн, сказано на сайте Фонда.

Напомним, что в течение 2014—2016 годов для обеспечения значительных объемов выплат вкладчикам неплатежеспособных банков Фонд привлек у Министерства финансов Украины кредиты в виде государственных ценных бумаг на общую сумму 59,6 млрд грн. Стоимость заимствований Минфина составляла от 9,99% до 12,5% годовых. Кроме того, в 2014—2015 годах Фонд получил кредиты от НБУ на сумму более 20 млрд грн под 12,5-14%.

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