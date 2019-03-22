Сегодня 22 марта 2019 года, 12:05

ВС: участник может обратиться в суд в интересах ООО лишь на основаниях, предусмотренных законодательством

Участник может обратиться в суд в интересах ООО только при наличии оснований, прямо предусмотренных соответствующими законодательными нормами. К такому выводу пришел Верховный Суд, передает «Судебная власть Украины».

Участник ООО обратился с иском в интересах ООО об отмене решения о государственной регистрации права собственности; истребовании из чужого незаконного владения в пользу ООО имущества. Также подано заявление об обеспечении иска и заявление об обеспечении доказательств.

Постановлением хозяйственного суда, оставленным без изменений постановлением апелляционного хозяйственного суда, возвращено исковое заявление, заявление об обеспечении иска и заявление об обеспечении доказательств на основании пункта 4 части 5 статьи 174 ГПК Украины.

КГС ВС постановлением решения судов предыдущих инстанций оставил без изменений с учетом следующего. Право на обращение в хозяйственный суд в интересах юридического лица предоставлено статьей 54 ГПК Украины собственнику (участнику, акционеру), которому принадлежит 10 и более процентов уставного капитала общества (кроме привилегированных акций), или доля в собственности юридического лица которого составляет 10 и более процентов, в случае подачи им иска о возмещении убытков, причиненных юридическому лицу ее должностным лицом.

Коллегия судей КГС ВС обратила внимание на то, что правовое регулирование статьи 54 ГПК Украины распространяется именно на случаи подачи иска о возмещении убытков, причиненных юридическому лицу ее должностным лицом. То есть на основании приведенной процессуальной нормы владелец (участник, акционер) может обратиться в суд в интересах юридического лица именно с указанным иском. С другими исками в интересах юридического лица владелец (участник, акционер) может обратиться только в случае наличия оснований, прямо предусмотренных соответствующими законодательными нормами.

Положениями действующего законодательства не предусмотрено обращение участника (учредителя, акционера, члена) юридического лица в суд за защитой прав или охраняемых законом интересов этого лица вне отношений представительства, кроме исков о возмещении убытков, причиненных юридическому лицу ее должностным лицом.

С постановлением можно ознакомиться по ссылке.