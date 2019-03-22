Еженедельная газета «Юридическая практика»
Сегодня 22 марта 2019 года, 12:05

Генеральный партнер 2019 года

Адвокатское Бюро Гречковского - генеральный партнер газеты Юридическая практика в 2015 году
Еженедельная газета «Юридическая практика»
← Лента новостей

ВС: участник может обратиться в суд в интересах ООО лишь на основаниях, предусмотренных законодательством

22 марта 2019 года Источник:Юридическая Практика

Участник может обратиться в суд в интересах ООО только при наличии оснований, прямо предусмотренных соответствующими законодательными нормами. К такому выводу пришел Верховный Суд, передает «Судебная власть Украины».

Участник ООО обратился с иском в интересах ООО об отмене решения о государственной регистрации права собственности; истребовании из чужого незаконного владения в пользу ООО имущества. Также подано заявление об обеспечении иска и заявление об обеспечении доказательств.

Постановлением хозяйственного суда, оставленным без изменений постановлением апелляционного хозяйственного суда, возвращено исковое заявление, заявление об обеспечении иска и заявление об обеспечении доказательств на основании пункта 4 части 5 статьи 174 ГПК Украины.

КГС ВС постановлением решения судов предыдущих инстанций оставил без изменений с учетом следующего. Право на обращение в хозяйственный суд в интересах юридического лица предоставлено статьей 54 ГПК Украины собственнику (участнику, акционеру), которому принадлежит 10 и более процентов уставного капитала общества (кроме привилегированных акций), или доля в собственности юридического лица которого составляет 10 и более процентов, в случае подачи им иска о возмещении убытков, причиненных юридическому лицу ее должностным лицом.

Коллегия судей КГС ВС обратила внимание на то, что правовое регулирование статьи 54 ГПК Украины распространяется именно на случаи подачи иска о возмещении убытков, причиненных юридическому лицу ее должностным лицом. То есть на основании приведенной процессуальной нормы владелец (участник, акционер) может обратиться в суд в интересах юридического лица именно с указанным иском. С другими исками в интересах юридического лица владелец (участник, акционер) может обратиться только в случае наличия оснований, прямо предусмотренных соответствующими законодательными нормами.

Положениями действующего законодательства не предусмотрено обращение участника (учредителя, акционера, члена) юридического лица в суд за защитой прав или охраняемых законом интересов этого лица вне отношений представительства, кроме исков о возмещении убытков, причиненных юридическому лицу ее должностным лицом.

С постановлением можно ознакомиться по ссылке.

Нашли ошибку? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

 



Присоединяйтесь к обсуждению!

Автор *
E-mail
Текст *
Осталось
из 1000 символов
* - Поля, обязательные для заполнения.

№ 12 (1108) от 19/03/19 Свежий номер

Ритейл и FMCG

№ 12 (1108)
Отрасли практики

Мирный пусть

РЕПОРТАЖ

Hot-ученый

Судебная практика

Военная часть

Тема номера:

Двойное дно

Архив голосованийVox Populi

Поддерживаете ли вы разделение Государственной фискальной службы Украины на два ведомства?

Да, это позволит навести порядок и в налоговой, и на таможне

Нет, все фискальные органы должны быть объединены в один

Нет, это делается исключительно из кадровых соображений

Как ни реорганизовывай, на налоговых поступлениях это не отразится

Ваш собственный вариант ответа или комментарий Вы можете дать по электронной почте voxpopuli@pravo.ua.

  • aequo
Пресс-релизы

Kyiv Law&Trade Forum об'єднує корпоративних юристів, адвокатів, фінансистів та бізнесменів

ЮА «Абсолют»: инновационные схемы работы на нерезидентном рынке

«Кредитні інструменти та бюджетна підтримка як основа фінансової стабільності аграріїв»

Круглий стіл ААУ «Відшкодування судових витрат у справах щодо об’єктів права ІВ»

Далее...

"Юридическая практика" в соцсетях
Заказ юридической литературы

ПОДПИСКА

Что такое RSS?RSS-ленты

RSS ЮП: Новости

RSS ЮП: Свежий номер

На главную
ЮрПремия
ТОП 50
Продвижение
Магазин
Реклама
Авторам
Контакты
Отзывы
База документов
© Юридическая практика, 1997-2015
Политика конфиденциальности | Правила пользования сайтом