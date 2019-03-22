СМИ: Финляндия обвиняет Nokia в слежке за пользователями в пользу Китая

Смартфоны Nokia передавали критически важную информацию о своих пользователях на серверы, расположенные в Китае. Такое обвинение выдвинуло правительство Финляндии против компании HMD, которая выпускает мобильные телефоны под некогда легендарным брендом. Об этом сообщило издание NRK.
Один из норвежских владельцев Nokia 7 Plus установил, что его телефон пересылает незашифрованную информацию на китайский сервер. В частности, речь шла о местоположении абонента, номере SIM-карты и серийном номере устройства. Так происходило каждый раз, когда аппарат включался, разблокировался или активировался экран.
Данные направлялись на домен с окончанием .cn, собственником которого являлся китайский оператор China Telecom.
Модель Nokia 7 Plus поступила в продажу в первом квартале 2018 года. В Китае первую партию из 250 тыс. «трубок» раскупили за пять минут. Эксперты высказали предположение, что телефоны с программным обеспечением, которое пересылало данные, были предназначены для китайского рынка. Но каким-то образом этот софт оказался и на смартфонах европейских пользователей. Напомним, что в Евросоюзе в прошлом году вступило в силу положение о защите персональных данных.
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