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Станислав Шевчук прокомментировал заявление УАМП относительно президентских выборов

22 марта 2019 года Источник:Юридическая Практика

Председатель Конституционного Суда Украины Станислав Шевчук сделал комментарий по поводу заявления Украинской ассоциации международного права. Об этом пишет портал судебной власти Украины.

Украинская ассоциация международного права 19 марта 2019 приняла заявление, в котором, в частности, говорится о поддержке одного из кандидатов на пост Президента Украины на очередных выборах Президента Украины в 2019 году. Как сказано в документе по ссылке, в Ассоциации пришли к выводу поддерживать действующего главу государства Петра Порошенко.

«Украина начала писать собственную историю успеха, но ее продолжение зависит от выбора граждан Украины уже на очередных выборах Президента Украины в 2019 году. Украина не может позволить себе тратить время на подготовку и обучение нового Президента к исполнению своих обязанностей на международной арене. Политика же компромисса с государством-агрессором, при которой украинская власть боялась твердо отстоять национальные интересы Украины и которую пропагандируют некоторые кандидаты в Президенты, только привела к росту числа посягательств на интересы Украинского государства и нарушений норм международного права», — говорится в заявлении УАМП.

Как отмечается в заявлении, УАМП убеждена в необходимости продолжения существующего внешнеполитического курса на жесткое отстаивание интересов Украины, эффективную защиту ее безопасности и призывает к поддержке кандидатуры действующего Президента Украины на очередных выборах Президента Украины в 2019 году.

В свою очередь г-н Шевчук подчеркнул, что он, хотя и является членом правления, не принимал участия в соответствующем заседании Украинской ассоциации международного права и не имеет никакого отношения к этому заявлению. Как председатель и судья КСУ он «вне политики и любых политических, в частности, избирательных процессов, происходящих в государстве».

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