Сегодня 22 марта 2019 года, 12:06

Президент рассказал о роли церкви на выборах

Украинские церкви должны повлиять на проведение выборов-2019 без насилия. Об этом на встрече с членами Всеукраинского совета церквей заявил Президент Петр Порошенко.

На встрече Порошенко попросил Всеукраинский совет церквей обратиться с призывом провести выборы без насилия.

«Ваш призыв к общественному согласию обязательно будет услышан. Этот призыв мог бы быть дополнен молитвами за победу, мир и единство в Украине», — отметил он.

В свою очередь, верховный архиепископ Украинской греко-католической церкви Святослав подчеркнул, что УГКЦ ранее вместе с украинскими волонтерами и добровольцами сказала «нет насилию во время выборов».

«Действительно, это нас беспокоит, что есть проявления агрессии, проявления ненависти, противостояния, кто хочет спроектировать в лоно украинского общества. Но возможно те, кому больше всего доверяет сегодня украинский народ — армия, волонтеры, церкви и религиозные организации — мы вместе говорим: нет насилию», — подчеркнул архиепископ.