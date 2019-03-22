Президент рассказал о роли церкви на выборах

Украинские церкви должны повлиять на проведение выборов-2019 без насилия. Об этом на встрече с членами Всеукраинского совета церквей заявил Президент Петр Порошенко.
На встрече Порошенко попросил Всеукраинский совет церквей обратиться с призывом провести выборы без насилия.
«Ваш призыв к общественному согласию обязательно будет услышан. Этот призыв мог бы быть дополнен молитвами за победу, мир и единство в Украине», — отметил он.
В свою очередь, верховный архиепископ Украинской греко-католической церкви Святослав подчеркнул, что УГКЦ ранее вместе с украинскими волонтерами и добровольцами сказала «нет насилию во время выборов».
«Действительно, это нас беспокоит, что есть проявления агрессии, проявления ненависти, противостояния, кто хочет спроектировать в лоно украинского общества. Но возможно те, кому больше всего доверяет сегодня украинский народ — армия, волонтеры, церкви и религиозные организации — мы вместе говорим: нет насилию», — подчеркнул архиепископ.
Сохранить:
Контакты:
Поддерживаете ли вы разделение Государственной фискальной службы Украины на два ведомства?
Ваш собственный вариант ответа или комментарий Вы можете дать по электронной почте voxpopuli@pravo.ua.
Kyiv Law&Trade Forum об'єднує корпоративних юристів, адвокатів, фінансистів та бізнесменів
ЮА «Абсолют»: инновационные схемы работы на нерезидентном рынке
«Кредитні інструменти та бюджетна підтримка як основа фінансової стабільності аграріїв»
Круглий стіл ААУ «Відшкодування судових витрат у справах щодо об’єктів права ІВ»
влажность:
давление:
ветер:
Поделиться: