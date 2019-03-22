Сегодня 22 марта 2019 года, 12:06

Головная боль: производителя «Цитрамона-Здоровье» ожидают негативные последствия

21 марта 2019 года харьковский производитель медикаментов «Фармацевтическая компания «Здоровье» прекратит производство и продажу знаменитого «Цитрамона-Здоровье». Соответствующее решение принял Верховный Суд, удовлетворив иск киевского конкурента ЧАО «Фармацевтическая фирма «Дарница» и признав госрегистрацию препарата харьковской компанией недействительной, сообщает UBR со ссылкой на «Интерфакс».

«Любопытно, что «Дарница» судится далеко не с каждым производителем этого лекарства, хоть и является правообладателем данного товарного знака: мелкие заводы и локальные торговцы, которые реализуют продукцию под тем же названием в отдельных областях, их интересуют мало. Более того, их упаковки мало похожи на упаковки правообладателя», — пишет UBR.

«Но, как выяснилось, харьковский конкурент перешел черту, продавая «Цитрамон» в тех же местах, что и «Дарница». Хотя дело не только в борьбе за аптеки, но и в том, что внешний вид упаковки препарата повторял бело-зеленую цветовую гамму «Цитрамона-Дарницы», рассказал партнер юридической компании AEQUO Александр Мамуня», — добавили в издании.

С этого момента, как сообщает г-н Мамуня, все партии «Цитрамона» со складов харьковского производителя будут изыматься, в аптечные сети их не допустят, а производство и экспорт просто запретят.