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Столичные власти проведут проверки в связи с ДТП с маршруткой у метро «Дорогожичи»

22 марта 2019 года Источник:РБК-Украина

Расследование трагедии в четверг вечером у метро «Дорогожичи» должно быть открытым. Об этом заявляет мэр Киева Виталий Кличко, сообщает «РБК-Украина» со ссылкой на его Facebook.

«Водитель маршрутного такси задержан и дает показания правоохранителям. Эксперты работают на месте, чтобы выяснить причину ужасного ДТП. Я искренне сочувствую пострадавшим, за жизни которых сейчас борются медики. И хочу заверить, все виновные, не только водитель, понесут наказание. Я инициирую проверку коммунального предприятия, которому принадлежит маршрутка. Ее результаты будут обнародованы», — подчеркнул г-н Кличко.

Как известно, в четверг вечером водитель маршрутного такси №155 возле станции метро «Дорогожичи» сбил на пешеходном переходе трех пешеходов, которые переходили дорогу на зеленый свет светофора.

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