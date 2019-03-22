НАПК вынесло предписание главе Нацкомиссии по ценным бумагам

Нацагентство по вопросам предотвращения коррупции вынесло предписание главе Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку Тимуру Хромаеву.
Об этом сообщает пресс-служба агентства.
Вынесено предписание Тимуру Хромаеву о нарушении требований антикоррупционного законодательства в проведении служебного расследования с целью выявления причин и условий, способствовавших совершению должностными лицами аппарата НКЦБФР правонарушений, связанных с коррупцией, в частности нарушений требований ч. 1 ст. 56, ч. 1 и 2 ст. 58 Закона Украины «О предотвращении коррупции».
Другие детали НАПК не уточнило.
Статья 56 закона посвящена специальной проверке. В ч.1 говорится, что относительно лиц, претендующих на занятие должностей, которые предусматривают занятие ответственного или особенно ответственного положения, а также должностей с повышенным коррупционным риском, проводится специальная проверка, в том числе относительно данных, поданных ими лично.
Статья 58 регулирует результаты проведения спецпроверки.
Агентство вынесло предписания и Генпрокурору Юрию Луценко, а также главе Госкомтелерадио Олегу Наливайко.
Сохранить:
Контакты:
Поддерживаете ли вы разделение Государственной фискальной службы Украины на два ведомства?
Ваш собственный вариант ответа или комментарий Вы можете дать по электронной почте voxpopuli@pravo.ua.
Kyiv Law&Trade Forum об'єднує корпоративних юристів, адвокатів, фінансистів та бізнесменів
ЮА «Абсолют»: инновационные схемы работы на нерезидентном рынке
«Кредитні інструменти та бюджетна підтримка як основа фінансової стабільності аграріїв»
Круглий стіл ААУ «Відшкодування судових витрат у справах щодо об’єктів права ІВ»
влажность:
давление:
ветер:
Поделиться: