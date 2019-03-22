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НАПК вынесло предписание главе Нацкомиссии по ценным бумагам

22 марта 2019 года Источник:Finclub

Нацагентство по вопросам предотвращения коррупции вынесло предписание главе Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку Тимуру Хромаеву.

Об этом сообщает пресс-служба агентства.

Вынесено предписание Тимуру Хромаеву о нарушении требований антикоррупционного законодательства в проведении служебного расследования с целью выявления причин и условий, способствовавших совершению должностными лицами аппарата НКЦБФР правонарушений, связанных с коррупцией, в частности нарушений требований ч. 1 ст. 56, ч. 1 и 2 ст. 58 Закона Украины «О предотвращении коррупции».

Другие детали НАПК не уточнило.

Статья 56 закона посвящена специальной проверке. В ч.1 говорится, что относительно лиц, претендующих на занятие должностей, которые предусматривают занятие ответственного или особенно ответственного положения, а также должностей с повышенным коррупционным риском, проводится специальная проверка, в том числе относительно данных, поданных ими лично.

Статья 58 регулирует результаты проведения спецпроверки.

Агентство вынесло предписания и Генпрокурору Юрию Луценко, а также главе Госкомтелерадио Олегу Наливайко.

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