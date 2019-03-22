Венгрия подсчитала потери от санкций против России

От антироссийских санкций, введенных Евросоюзом, экономика Венгрии потеряла порядка 7 млрд долларов США. Такую оценку привел министр внешнеэкономических связей и иностранных дел страны Петер Сийярто.
«Европейские санкции перечеркнули наши ожидания. По нашим расчетам, венгерская экономика потеряла возможности экспорта на сумму около $7 млрд», — сказал Петер Сийярто на встрече с первым заместителем председателя Совфеда РФ Николаем Федоровым (цитата по «РИА Новости»). Министр подчеркнул, что стране пришлось приложить очень серьезные усилия, чтобы удержать товарооборот на текущем уровне.
По его прогнозам, Россия и Венгрия в скором времени смогут поднять уровень до 10 млрд. Этого пока не произошло из-за европейских санкций, считает Сийярто.
В свою очередь Федоров отметил увеличение товарооборота между государствами, который по итогам 2018 года превысил $7 млрд, передает ТАСС.
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