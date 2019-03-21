Сегодня 21 марта 2019 года, 19:10

День карьеры в Legal High School: главная цель резюме — показать вашу стоимость как профессионала, отмечает Марина Фоменко, Eterna Law

«От резюме до job offer: как пройти путь, чтобы попасть в топовую юридическую фирму» — с такой темой в ходе Дня карьеры Legal High School выступила СЕО МЮГ Eterna Law Марина Фоменко.

Прежде всего необходимо понять, кто из юридических компаний ищет сотрудников. Как правило, они публикуют свои вакансии на сайте. Затем нужно написать резюме и мотивационное письмо. В крупные юридические фирмы, по словам спикера, приходит 10, 20 и даже 100 резюме в день, и рекрутер в первую очередь будет обращать внимание на те письма, которые его как-то «цепляют». Соискатель должен понимать, куда и кому пишет, внимательно изучить, на каких отраслях права специализируется компания, ознакомиться с ее корпоративной культурой. «Прежде чем пытаться пробиться в какую-то юридическую фирму, для начала поймите, хотите ли вы стать ее частью», — рекомендует Марина Фоменко. Если вы отправили резюме, а вам не ответили, через неделю-две напишите напоминание и попросите предоставить обратную связь. Важно, по словам лектора, ходить на ярмарки вакансий и знать HR компании в лицо, можно с ним познакомиться, желательно, чтобы он запомнил соискателя.

Г-жа Фоменко остановилась на заполнении резюме. Если компания специализируется на области финтека, резюме можно записать в видеоформате, но если компания бюрократическая — необходимо отправлять формальное резюме. «Главная цель резюме — показать вашу стоимость как профессионала», — отметила лектор. Объемом оно не должно превышать двух страниц. Проблема отсутствия грамматических ошибок все еще актуальна для многих соискателей. Марина Фоменко подчеркивает, что не нужно отсылать шаблонные резюме и применять слишком общие фразы. Важно ориентироваться на достижениях. По словам спикера, в консалтинговом бизнесе партнеры хотят видеть в своей команде сотрудников, которые хотят стать партнерами в перспективе.

Также она отметила, что рекрутер смотрит резюме в среднем 10–15 секунд. Обращает внимание на владение иностранным языком, фото, корректность указания должности... Необходимо помнить, что заработная плата, предлагаемая юристу, имеющему LLM, будет выше. Г-жа Фоменко рекомендует коротко и по сути описывать свои достижения. И если вы пока не спасли планету, можно указать, что «моя аналитика привела к общему позитивному результату».

По словам г-жи Фоменко, фото должно быть портретным, аккуратный внешний вид — залог успеха. Необходимо указывать ключевую информацию: должность, на которую претендуете, и заработную плату. Стоит или не стоит указывать возраст? Марина Фоменко говорит, что по этому вопросу сейчас много дискуссий, тем не менее она рекомендует указывать. А вот семейное положение сегодня никого не интересует, главное — делать свою работу хорошо. Говоря о контактных данных, она подчеркнула, что почта должна быть привязана к имени и фамилии. «Помните, что ваш e-mail будет использоваться для деловой переписки, а не для регистрации в Tinder», — акцентировала внимание лектор.

Форматируйте все в едином стиле; перечень обязанностей оформляйте списком; не пишите причину увольнения; если все еще учитесь, укажите год окончания; указывайте любые программы повышения квалификации, особенно если программа релевантна вашей специализации, — эти и другие советы пригодятся любому соискателю. Что касается знания иностранных языков, то английский — это must have, дополнительные языки только приветствуются. «Пожалуйста, не пишите, что умеете пользоваться персональным компьютером. Этим уже никого не удивишь», — обратила внимание г-жа Фоменко.

Она подчеркнула, что теперь на первый план вышли личные качества: умение работать в команде, уважение к коллегам, умение вести стрессовые переговоры. Компании важно умение соискателя работать в стрессовых ситуациях, спокойно реагировать на хамство, всегда поддерживать коллег. Честность, обязательность, пунктуальность — такими качествами должен обладать соискатель.

«Обязательно проверяйте финальный файл, лучше конвертируйте его в pdf. Красиво его назовите, отправляйте и ждите звонка от рекрутера», — резюмировала Марина Фоменко.