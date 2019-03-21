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День карьеры в Legal High School: работа инхаус-юриста позволяет глубоко вникнуть в бизнес-процессы предприятия, уверена Юлия Самойлова, ООО «Метинвест Холдинг»

21 марта 2019 года Источник:Юридическая Практика

Лекционный блок Дня карьеры в Legal High School продолжает свою работу. О преимуществах работы инхаус-юриста рассказала начальник отдела правового сопровождения корпоративных финансов Дирекции по правовому обеспечению ООО «Метинвест Холдинг» Юлия Самойлова. Лектор развеяла некоторые мифы, сопровождающие профессию инхаус-юриста.

Существует миф о том, что юристы на предприятиях делают рутинную, операционную работу и не вовлечены в масштабные, амбициозные проекты. «Это не так. Для многих юридических компаний, которые представлены здесь, мы — топовый клиент, и не только в национальных масштабах», — заверила г-жа Самойлова. Работа in-house предоставляет возможность работать над сделкой от «А до Я», а не только над ее отдельными элементами. «Такого вы не увидите в юридическом бизнесе», — акцентировала внимание лектор. Помимо этого юрист получает глубокое понимание коммерческой составляющей сделки, возможность плотного общения с внутренним клиентом — собственной компанией. Работа, которую делают инхаус-юристы — не просто юридическая техника, это работа, позволяющая глубоко вникнуть в бизнес-процессы и направленная прежде всего на определение юридического решения, которое было бы оптимальным с учетом потребностей операционной деятельности компании.

Второй миф — работа, требующая существенного интеллектуального вложения, отдается на аутсорсин7г. «Спешу вас разуверить. Внутренние юристы нашей компании сопровождают миллиардные сделки и самые крупные проекты. Внешние советники привлекаются, как правило, если необходима экспертиза в иностранном праве или заключение независимого юридического консультанта, — отметила Юлия Самойлова. — Инхаус-юристы обеспечивают соответствующую правовую основу всей деятельности предприятия и должны уметь разговаривать не только на юридическом сленге, но и на бизнес-языке». Если все это привлекает соискателя, тогда ему точно в in-house.

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