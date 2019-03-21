Сегодня 21 марта 2019 года, 19:10

День карьеры в Legal High School: где искать полезную информацию для обучения, если ты next generation lawyer, — в фокусе внимания Виктории Гурской, ЮК EQUITY

День карьеры Legal High School продолжает свою работу. Старший PR-менеджер ЮК EQUITY Виктория Гурская рассказала, где искать себя, полезную информацию и знания, если ты next generation lawyer.

В начале лекции г-жа Гурская попросила присутствующих назвать десять юридических изданий. Названо было девять. Общеполитических СМИ, которые время от времени освещают юридическую тематику, намного больше. Лектор подчеркнула, что современные средства коммуникации предоставляют безграничные возможности для обучения, но читают ли юристы статьи на юридическую тематику, посещают ли лекции, смотрят ли онлайн-программы?

Несмотря на то что многие юридические издания имеют платную подписку, у каждой юридической фирмы есть собственный сайт, где, по словам г-жи Гурской, публикуются статьи юристов в открытом доступе. И «топ-50 юридических фирм Украины» так делает. Также лектор поделилась популярными не новостными ресурсами, которые постоянно используются юристами (Opendatabot, Veredictum, YouControl, Ratio Decidendi и многие другие) и акцентировала внимание на необходимости использования всех возможностей, предоставляемых различными программами, образовательными платформами.

Один из самых главных помощников «в погоне за знаниями» — Google, не стоит забывать и о профессиональной бизнес-литературе, в том числе англоязычной. Г-жа Гурская отметила, что многие топовые мировые вузы (Гарвард, Кембридж, Оксфорд) организовывают дистанционные бесплатные курсы. Существует более сотни полезных для юристов каналов в Telegram. Можно не только читать и слушать, но и смотреть на YouTube. Спикер назвала несколько видеоканалов, которые могут заинтересовать юристов.

«Есть знания, а есть вы. Насколько далеко вы готовы уйти за этими знаниями? Для начала нужно хотя бы включить телефон», — резюмировала старший PR-менеджер ЮК EQUITY.