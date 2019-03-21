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День карьеры в Legal High School: активные люди достигают лучших результатов, уверена Оксана Сосиденко, «Коннов и Созановский»

21 марта 2019 года Источник:Юридическая Практика

Эксперты продолжают делиться с участниками Дня карьеры Legal High School секретами для успешного поиска работы или продвижения по карьерной лестнице. «Уроки роста. Как осознанность и проактивность помогут построить карьеру в юридической фирме» — с такой темой выступила PR-директор АО «Коннов и Созановский» Оксана Сосиденко.

Конкуренция на рынке юридических услуг очень высокая. Г-жа Сосиденко озвучила статистику: в национальных юридических вузах обучаются около 104 тыс. студентов, следовательно, на одно место юриста претендуют от семи до 11 соискателей.

«Формируя свою профессиональную ориентированность, вы должны ответить на следующие вопросы: кто я? куда я иду? как я иду? для чего я иду?» — перечислила лектор, говоря об осознанности. В природе человека заложена потребность, необходимость в активности. Она нужна для того, чтобы продемонстрировать свою позицию работодателю, ведь юридической фирме нужны активные люди, именно они достигают лучших результатов. «Необходимо занимать активную позицию в жизни, ведь само по себе мало что происходит», — считает Оксана Сосиденко.

Затем спикер остановилась на таком формате развития студентов, как moot courts. Это имитация судебного заседания в том или ином процессе, где арбитрами выступают, как правило, профессиональные эксперты. Есть как международные moot courts, так и национальные. Плюсы участия в таком формате: усовершенствование языка (если речь идет о международном уровне), оттачивание собственных навыков, применение теоретических знаний на практике. Для работодателя такая активная позиция студентов крайне важна.

Говоря об активности в юридической компании, г-жа Сосиденко рекомендует молодым юристам работать над продвижением собственного бренда и постоянно доказывать свою эффективность и необходимость. Активные люди получают лучшую работу, поскольку они предлагают решения. «Развивайтесь всесторонне и действуйте!» — обратилась к участникам спикер.

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