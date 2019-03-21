День карьеры LHS: Никита Нуралин, VB Partners, представил инструменты продвижения персонального бренда

Сегодня в Legal High School проходит специальное мероприятие — День карьеры. Участники получили возможность узнать больше информации о деятельности юридической фирмы, государственного органа или юридического факультета ведущего высшего учебного заведения. С 10 утра и до обеда соискатели знакомились с работодателями. Сейчас проводится лекционный блок — старший юрист VB Partners, адвокат Никита Нуралин рассказывает о способах продвижения персонального бренда.
«Мало быть хорошим юристом, нужно, чтобы о вас еще и знали», — обратил внимание г-н Нуралин. Лектор сосредоточился на таких понятиях, как узнаваемость и признание (как они соотносятся или противопоставляются), и представил инструменты продвижения собственного бренда. В их числе — социальные сети (комментирование открытых для обсуждения вопросов, высказывание своего мнения о том или ином событии). Никита Нуралин рекомендует «отмечаться» в соцсети на мероприятиях, но в публикации обязательно написать несколько интересных тезисов форума или круглого стола.
Второй инструмент — блоги. Вести свой блог не так уж и легко, и главное в этом контексте — регулярность обновления. Также лектор советует использовать СМИ (публиковать статьи, предоставлять свои экспертные комментарии), выступать на радио и телевидении. «Каждая ваша публикация должна быть направлена на конкретную целевую аудиторию», — отмечает адвокат. Немаловажным является и участие в профессиональных юридических и бизнес-ассоциациях. Преимущества такого членства — новые контакты, новые мероприятия, продвижение среди большей аудитории. «Самое первое, что вы можете сделать для своей узнаваемости и признания, — выступать на мероприятиях», — акцентирует внимание лектор. Помимо простого членства можно принимать участие в управлении этой ассоциацией или общественной организацией, а после получения свидетельства о праве на занятие адвокатской деятельностью — принимать активное участие в адвокатском самоуправлении.
Подтвердить уровень профессионализма поможет публичная законотворческая работа. Это очередной инструмент для продвижения собственного бренда.
Кроме того, каждая юридическая компания принимает участие в различных рейтингах, которые среди прочего отмечают также профессиональные достижения отдельных юристов. Рейтинги — это важная составляющая юридической жизни, поскольку большинство клиентов не обращаются в компанию и к юристам, которых нет в рейтинге. Еще один инструмент для продвижения собственного бренда — экспертные заключения, в частности, для международных институций.
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