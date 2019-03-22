20 марта 2019 года состоялось общее отчетно-выборное собрание нотариусов города Киева — самого многочисленного отделения Нотариальной палаты Украины.
Об этом сказано на сайте НПУ.
Одним из вопросов повестки дня были выборы нового председателя отделения в связи с завершением каденции Андрея Сидоренко.
В результате тайного голосования председателем отделения НПУ в г.Киеве избрали частного нотариуса Киевского городского нотариального округа Наталью Козаеву.
Выборы заместителя председателя и членов правления отделения состоятся путем электронного голосования.
Также нотариусы Киева удовлетворительно оценили работу отделения в 2018 году, приняв соответствующий отчет правления.
Участники собрания поблагодарили Андрей Сидоренко за качественную самоотверженную работу и пожелали новой команде во главе с г-жой Козаевой успешно развивать профессиональное самоуправление.
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