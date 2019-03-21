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Журналистку в Киеве увезли неизвестные, представившись сотрудниками ГМС

21 марта 2019 года Источник:Hromadske.tv

Журналистка, представительница Группы мониторинга прав национальных меньшинств Маргарита Бондарь сообщила, что к ней домой ворвались мужчины, которые назвались представителями Миграционной службы Украины. Впоследствии она сообщила, что «все хорошо», но не объяснила, что произошло.

Об этом случае информирует hromadske.ua.

«В квартиру ломятся три мужика, говорят, что с миграционной. Угрожают взломать дверь. Вызвала копов. Не знаю, что будет дальше», — написала она на своей странице в Facebook.

Представитель Миграционной службы Сергей Гунько сообщил изданию, что о г-же Бондарь ему ничего неизвестно и такие действия нехарактерны для сотрудников Миграционной.

«Правильно сделала, что обратилась в полицию», — отметил он и добавил, что проверяет информацию о Бондарь.

В пресс-службе полиции также пока не предоставили никакой информации.

Через некоторое время Бондарь написала «Отбой. Все в порядке. Все хорошо». Однако в личном общении эту информацию г-жа Бондарь не подтвердила: связь с ней отсутствует.

Маргарита Бондарь имеет гражданство Молдовы и России.

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