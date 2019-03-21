Полиция изъяла рекордную партию кокаина и связывает это с реформами в ведомстве

Контейнер с наркотиками из Латинской Америки был изъят в торговом порту «Южный» во время совместной спецоперации Департамента противодействия наркопреступности Нацполиции, Службы безопасности Украины и Государственной пограничной службы.
Об этом сообщается на сайте Нацполиции.
Речь идет об изъятии 257 кг кокаина.
В полиции добавили, что в первом полугодии 2018 года при поддержке международных партнеров завершен первый этап реформирования системы подразделений противодействия наркопреступности, одним из приоритетных направлений которого было налаживание взаимодействия с международными организациями и правоохранительными ведомствами зарубежных стран по противодействию транснациональной организованной наркопреступности.
Первый этап реформирования начался с Департамента противодействия наркопреступности — как структурного подразделения центрального аппарата Нацполиции. В настоящее время Национальная полиция перешла ко второму этапу, проводя соответствующую реформу подразделений ГПН в четырех регионах страны — во Львовской, Закарпатской, Черкасской и Херсонской областях. Первым шагом реформирования областных подразделений должно стать улучшение координации действий со смежными силовыми структурами и обновление кадров по жестким критериям профессионального отбора, отметили в ведомстве.
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