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Украинца Павла Гриба хотят приговорить к шести годам лишения свободы

21 марта 2019 года Источник:КоммерсантЪ

Гособвинитель попросил приговорить к шести годам колонии общего режима украинца Павла Гриба, сообщила пресс-секретарь Северо-Кавказского окружного военного суда. Господина Гриба обвиняют по части 1 статьи 205.1 УК РФ (содействие террористической деятельности).

Как ранее писал «Ъ», 20-летний киевлянин Павел Гриб, по данным следствия, уговаривал ученицу 11-го класса средней школы №26 города Сочи Татьяну Ершову заложить самодельное взрывное устройство на основе нитроглицерина в огнетушитель и взорвать во время школьного выпускного вечера.

Подсудимый Гриб отрицает свою вину, утверждая, что к его аккаунту в соцсети, посредством которого он общался с сочинской школьницей, имели доступ и другие люди. Защитник Павла Гриба Марина Дубровина рассказывала журналистам, что ее доверитель общался с девушкой на другие темы, однако он имел общий пароль и доступ к аккаунту «Националисты» вместе с неким Стефаном Капиносом, который сейчас находится во Франкфурте-на-Майне.

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