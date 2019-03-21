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С. Кравченко: «Из всего набора антикоррупционных инструментов, который имеет в своем арсенале УК, статью 368-2 я бы поставил на последнее место»

21 марта 2019 года Источник:Юридическая Практика

Решение Конституционного Суда Украины (КСУ) относительно признания неконституционной статьи 368-2 Уголовного кодекса (УК) Украины в последние несколько недель стало топ-темой для обсуждения в политических и экспертных кругах. Нужно ли Украине возвращать институт уголовной ответственности за незаконное обогащение и в каком случае такой механизм будет действенным? Это один из вопросов, которые мы задали председателю Кассационного уголовного суда в составе Верховного Суда (КУС в составе ВС) Станиславу Кравченко в рамках интервью для «ЮП».

«По поводу критики в адрес указанного решения КСУ скажу одно: раз уж орган конституционной юрисдикции признал, что положения статьи 368-2 УК Украины противоречат ряду положений Основного Закона, такое решение нужно уважать, в том числе и власть имущим. Как известно, субъектами формирования КСУ являются глава государства и представители двух ветвей власти — судебной и законодательной, каждый из которых делегирует шестерых наиболее достойных своих представителей. Следовательно, решению «конституционных» судей они доверяют и должны уважать их позицию», — отмечает Станислав Кравченко.

Что касается отмены уголовной ответственности за незаконное обогащение, то, по словам нашего собеседника, из этого не нужно делать трагедии: как показала практика, данный механизм сложно назвать рабочим и действенным. «Из всего набора антикоррупционных инструментов, который имеет в своем арсенале Уголовный кодекс Украины, статью 368-2 я бы поставил, наверное, на последнее место, учитывая правовую природу такого преступления, как незаконное обогащение. Ведь в этом случае речь идет уже о том, что лицо, незаконным способом получившее средства, их уже потратило. И если существующие опции уголовного законодательства, устанавливающие ответственность, например, за принятие предложения, обещание или получение неправомерной выгоды служебным лицом (статья 368 УК Украины), злоупотребление властью или служебным положением (статья 364 УК Украины), уклонение от уплаты налогов (статья 212 УК Украины), будут эффективно использоваться, необходимость наличия в УК Украины такой нормы, как незаконное обогащение, возможно, просто исчезнет. Так или иначе, но решение о возвращении института уголовной ответственности за незаконное обогащение принимать законодателю», — подчеркивает председатель КУС в составе ВС.

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