Сегодня 21 марта 2019 года, 16:04

Генпрокурор заявил, что посол США пыталась оказывать давление на правоохранителей

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил в интервью американскому телеканалу Hill.TV, что посол США в Украине Мари Йованович во время их первой встречи якобы предоставила ему список лиц, которых ГПУ не должна преследовать.

«К сожалению, на первой встрече посол США в Киеве (Йованович) дала мне список людей, которых мы не должны преследовать», — сказал г-н Луценко.

«Мой ответ на это — это недопустимо. Никто в этой стране, ни наш президент, ни наш парламент, ни наш посол, не остановят меня от уголовного преследования за совершение преступления», — продолжил он.

Г-н Луценко также сказал, что ГПУ не получила средств на сумму почти 4 миллиона долларов, которые должно было выделить посольство США в Украине, заявив, что «ситуация была довольно странной», и указав на тот факт, что средства были выделены, но «не получены».

В Госдепартаменте телеканалу сообщили, что заявление Луценко — «откровенная фальсификация».

«Мы видели сообщения об обвинениях. В настоящее время Соединенные Штаты не оказывают никакой помощи Генеральной прокуратуре, но ранее пытались поддержать фундаментальную реформу сектора правосудия, в том числе в ГПУ, после Революции достоинства 2014 года», — сказал представитель Госдепа.

«Когда политическая воля к подлинным реформам со стороны меняющих друг друга генеральных прокуроров оказалась недостаточной, мы взяли на себя ответственность перед американскими налогоплательщиками и перенаправили помощь на более продуктивные проекты», — добавил он.

В пресс-службе Генпрокуратуры LIGA.net подтвердили, что Луценко действительно дал интервью Hill.TV.

«Она (Йованович — ред.) на встрече озвучила ему список людей, которых нельзя преследовать», — сказала пресс-секретарь Генпрокурора Лариса Сарган.

На вопрос, почему только сейчас г-н Луценко признался в этом, г-жа Сарган ответила: «Потому что сейчас у него об этом спросили».