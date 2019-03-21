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ВС: суды не будут рассматривать заявления с оскорблениями

21 марта 2019 года Источник:Юридическая Практика

Заявления, содержащие оскорбления, не должны рассматриваться судами. К такому выводу пришел Верховный Суд, сообщается на странице в Facebook по ссылке.

По правилам части 3 статьи 45 Кодекса административного судопроизводства Украины, если подача жалобы, заявления, ходатайства признается злоупотреблением процессуальными правами, суд с учетом обстоятельств дела вправе оставить без рассмотрения или вернуть жалобу, заявление, ходатайство.

Истец обратился в Кассационный административный суд в составе Верховного Суда по иску, предметом которого является проверка правомерности действий Высшего совета правосудия, связанных с рассмотрением его заявления, поданного в порядке Закона Украины «Об обращениях граждан», а также компетенции ВСП по контролю за соблюдением законодательства судьями при рассмотрении дел истца. При этом обоснования требований истца сводятся к оскорбительным утверждениям в адрес суда, использование которых недопустимо при оформлении, в частности, искового заявления, которые к тому же истец определил как основание иска.

По убеждению Большой Палаты Верховного Суда, нецензурная лексика, оскорбительные и бранные слова, символы, в частности, относительно личных характеристик участников дела, других участников судебного процесса, их представителей и суда не могут использоваться ни в заявлениях по сути дела, ни в заявлениях по процессуальным вопросам, ни в других процессуальных документах, ни в выступлениях участников судебного процесса и их представителей.

Указанные действия свидетельствуют об очевидном неуважении к чести, достоинству этих лиц со стороны лиц, которые такие действия совершают. Эти действия также противоречат основным началам и принципам административного судопроизводства и его задаче. Совершение таких действий суд может признать злоупотреблением процессуальными правами и с учетом обстоятельств дела вправе оставить без рассмотрения или вернуть жалобу, заявление, ходатайство.

Обоснование иска с использованием оскорбительных высказываний выходит за пределы нормальной, корректной и легитимной критики, что, например, в понимании Европейского суда по правам человека констатируется как злоупотребление правом подачи заявления.

БП ВС выводы суда первой инстанции о допуске истцом злоупотребления процессуальными правами признала основанными на правильном применении норм процессуального права, соответственно, апелляционную жалобу оставила без удовлетворения, а решение КАС ВС о возврате искового заявления з без изменений.

С полным текстом постановления Большой Палаты Верховного Суда от 14 марта 2019 года по делу №9901/34/19 можно будет ознакомиться в Едином судебном реестре.

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