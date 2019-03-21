Сегодня 21 марта 2019 года, 14:34

В последний год перед выборами парламент избегал любого обсуждения тем, связанных с коррупцией, констатирует нардеп Игорь Попов

Для многих государственных органов и институций требования относительно прозрачности работы являются важным антикоррупционным фактором и регламентированы на законодательном уровне. Правда, сами законодатели соответствующие предписания нередко игнорируют, создавая иллюзию публичности. Например, в 2018-м народные депутаты Украины так и не организовали парламентские слушания относительно ситуации с коррупцией в стране, хотя часть 2 статьи 18 Закона Украины «О предотвращении коррупции» содержит императивное требование о необходимости проведения такого публичного обсуждения ежегодно (не позднее 1 июня!), утверждения и обнародования ежегодного национального доклада относительно реализации основ антикоррупционной политики.

Почему такие парламентские слушания не состоялись в прошлом году и будут ли они проведены в 2019-м, этот вопрос «ЮП» адресовала заместителю председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам предотвращения и противодействия коррупции Игорю Попову вчера после завершения заседания профильного парламентского подразделения. «В последний год перед выборами парламент избегал любого обсуждения тем, связанных с коррупцией. Именно поэтому постановление относительно проведения парламентских слушаний даже не ставилось на обсуждение, равно как предметно не обсуждался и проект закона об Антикоррупционной стратегии на 2018—2020 годы. Не секрет, что многие кандидаты в Президенты Украины являются фигурантами коррупционных скандалов: они боялись, что в ходе таких обсуждений их оппоненты будут озвучивать какие-то коррупционные обвинения, что может негативно отразиться на их избирательных рейтингах. В связи с этим обсуждение данной темы, к сожалению, откладывалось по умолчанию — по негласному консенсусу, достигнутому практически между всеми парламентскими фракциями», — рассказывает Игорь Попов. «Сегодня существуют серьезные опасения, что ситуация может повториться и перед парламентскими выборами: на пленарных заседаниях народные депутаты Украины будут отказываться проводить основательное обсуждение темы борьбы с коррупцией и предложение нашего комитета о проведении 15 мая 2019 года парламентских слушаний «Состояние реализации основ антикоррупционной политики в Украине» рискует не быть поддержанным», — прогнозирует наш собеседник.