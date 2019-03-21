НАБУ может не показывать меморандум, заключенный с ФБР

Шестой апелляционный административный суд разрешил Национальному антикоррупционному бюро Украины (НАБУ) не показывать конфиденциальные меморандумы с американским Федеральным бюро расследований (ФБР). Об этом сообщает «РБК-Украина» со ссылкой на «Судебный репортер».
Сообщается, что апелляционный суд отменил решение, которым НАБУ обязали предоставить общественной организации «Правовое государство» копии меморандумов с ФБР. В постановлении говорится, что в посольстве США в Украине сообщили о необходимости согласования с НАБУ и ФБР любых публичных заявлений в отношении содержания меморандумов. На этом основании НАБУ предоставило копии с названием документа, подписью уполномоченного лица и датой подписания, а остальные листы были пустыми.
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