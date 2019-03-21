Еженедельная газета «Юридическая практика»
Сегодня 21 марта 2019 года, 14:34

Генеральный партнер 2019 года

Адвокатское Бюро Гречковского - генеральный партнер газеты Юридическая практика в 2015 году
Еженедельная газета «Юридическая практика»
← Лента новостей

ВСП одобрил 69 кандидатур на должности в ВС

21 марта 2019 года Источник:Украинская ПРАВДА

Высший совет правосудия (ВСП) рассмотрел материалы для внесения Президенту представления о назначении судей в Верховный Суд по рекомендациям, которые поступили от Высшей квалификационной комиссии судей Украины (ВККС). Об этом сообщается на сайте ВСП, передает «УП».

ВСП решил внести Президенту представление о назначении судей в Кассационный гражданский суд в составе ВС: Сергея Бурлакова, Ирины Воробьевой, Андрея Грушицкого, Игоря Гулейкова, Ирины Дундар, Валентины Ждановой, Андрея Зайцева, Вадима Игнатенко, Андрея Калараша, Евгения Коротенко, Анны Кривцовой, Ирины Литвиненко, Руслана Лидовца, Алексея Осияна, Евгения Петрова, Николая Русинчука, Натальи Сакары, Валентина Сердюка, Максима Титова, Владислава Шиповича, Василия Яремко.

В Кассационный хозяйственный суд в составе ВС: Надежды Багай, Александра Банасько, Игоря Бенедисюка, Олега Васьковского, Юрия Власова, Натальи Волковицкой, Надежды Губенко, Виталия Зуева, Ирины Колос, Ирины Кондратовой, Ольги Кролевец, Татьяны Малашенковой, Константина Огородника, Алексея Случа.

В Кассационный уголовный суд в составе ВС: Германа Анисимова, Василия Бородия, Ольги Булейко, Жанны Елениной, Сергея Еремейчука, Игоря Иваненко, Николая Ковтуновича, Галины Крет, Юрия Луганского, Елены Святской, Сергея Фомина, Андрея Чистика.

В Кассационный административный суд в составе ВС: Мирославы Билак, Натальи Блаживской, Николая Гусака, Игоря Дашутина, Альберта Езерова, Людмилы Ересько, Игоря Железного, Андрея Жука, Андрея Загороднюка, Елены Калашниковой, Ольги Кашпур, Натальи Мартынюк, Жанны Мельник-Томенко, Олеси Радышевской, Андрея Рыбачука, Владимира Соколова, Ларисы Таций, Евгении Усенко, Сергея Чиркина, Натальи Шевцовой, Олега Шишова, Николая Яковенко.

Отмечается, что ВСП отложил рассмотрение материалов ряда кандидатов, среди которых Сергей Могил (он — племянник председателя ЦИК во время президентских выборов 2004 года Сергея Кивалова).

Высший совет правосудия отказал в назначении на должность судьи ВС Павлу Пархоменко.

Нашли ошибку? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

 



Присоединяйтесь к обсуждению!

Автор *
E-mail
Текст *
Осталось
из 1000 символов
* - Поля, обязательные для заполнения.

№ 12 (1108) от 19/03/19 Свежий номер

Ритейл и FMCG

№ 12 (1108)
Отрасли практики

Мирный пусть

РЕПОРТАЖ

Hot-ученый

Судебная практика

Военная часть

Тема номера:

Двойное дно

Архив голосованийVox Populi

Поддерживаете ли вы разделение Государственной фискальной службы Украины на два ведомства?

Да, это позволит навести порядок и в налоговой, и на таможне

Нет, все фискальные органы должны быть объединены в один

Нет, это делается исключительно из кадровых соображений

Как ни реорганизовывай, на налоговых поступлениях это не отразится

Ваш собственный вариант ответа или комментарий Вы можете дать по электронной почте voxpopuli@pravo.ua.

  • АФ «Династия»
Пресс-релизы

«Кредитні інструменти та бюджетна підтримка як основа фінансової стабільності аграріїв»

Круглий стіл ААУ «Відшкодування судових витрат у справах щодо об’єктів права ІВ»

Практичний семінар «Перевірки медичних закладів 2019. Хто, де, коли може вас перевірити?»

Далее...

"Юридическая практика" в соцсетях
Заказ юридической литературы

ПОДПИСКА

Что такое RSS?RSS-ленты

RSS ЮП: Новости

RSS ЮП: Свежий номер

На главную
ЮрПремия
ТОП 50
Продвижение
Магазин
Реклама
Авторам
Контакты
Отзывы
База документов
© Юридическая практика, 1997-2015
Политика конфиденциальности | Правила пользования сайтом