ВСП одобрил 69 кандидатур на должности в ВС

Высший совет правосудия (ВСП) рассмотрел материалы для внесения Президенту представления о назначении судей в Верховный Суд по рекомендациям, которые поступили от Высшей квалификационной комиссии судей Украины (ВККС). Об этом сообщается на сайте ВСП, передает «УП».
ВСП решил внести Президенту представление о назначении судей в Кассационный гражданский суд в составе ВС: Сергея Бурлакова, Ирины Воробьевой, Андрея Грушицкого, Игоря Гулейкова, Ирины Дундар, Валентины Ждановой, Андрея Зайцева, Вадима Игнатенко, Андрея Калараша, Евгения Коротенко, Анны Кривцовой, Ирины Литвиненко, Руслана Лидовца, Алексея Осияна, Евгения Петрова, Николая Русинчука, Натальи Сакары, Валентина Сердюка, Максима Титова, Владислава Шиповича, Василия Яремко.
В Кассационный хозяйственный суд в составе ВС: Надежды Багай, Александра Банасько, Игоря Бенедисюка, Олега Васьковского, Юрия Власова, Натальи Волковицкой, Надежды Губенко, Виталия Зуева, Ирины Колос, Ирины Кондратовой, Ольги Кролевец, Татьяны Малашенковой, Константина Огородника, Алексея Случа.
В Кассационный уголовный суд в составе ВС: Германа Анисимова, Василия Бородия, Ольги Булейко, Жанны Елениной, Сергея Еремейчука, Игоря Иваненко, Николая Ковтуновича, Галины Крет, Юрия Луганского, Елены Святской, Сергея Фомина, Андрея Чистика.
В Кассационный административный суд в составе ВС: Мирославы Билак, Натальи Блаживской, Николая Гусака, Игоря Дашутина, Альберта Езерова, Людмилы Ересько, Игоря Железного, Андрея Жука, Андрея Загороднюка, Елены Калашниковой, Ольги Кашпур, Натальи Мартынюк, Жанны Мельник-Томенко, Олеси Радышевской, Андрея Рыбачука, Владимира Соколова, Ларисы Таций, Евгении Усенко, Сергея Чиркина, Натальи Шевцовой, Олега Шишова, Николая Яковенко.
Отмечается, что ВСП отложил рассмотрение материалов ряда кандидатов, среди которых Сергей Могил (он — племянник председателя ЦИК во время президентских выборов 2004 года Сергея Кивалова).
Высший совет правосудия отказал в назначении на должность судьи ВС Павлу Пархоменко.
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