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Переименование столицы Казахстана вызвало протесты

21 марта 2019 года Источник:РБК-Украина

В столице Казахстана Астане полиция задержала около 20 человек, выступавших против переименования города в Нурсултан в честь первого президента страны Нурсултана Назарбаева. Об этом сообщает Reuters.

Сообщается, что пока формальная процедура не завершена, некоторые жители Астаны выступили против переименования столицы в четвертый раз менее чем за 60 лет. Онлайн-петиция против переименования содержит более 30 тыс. подписей.

Десятки человек собрались в четверг утром, 21 марта 2019 года, на площади перед мэрией Астаны, чтобы выразить несогласие с решением властей. Спор с одним из участников митинга привел к потасовкам, после чего полиция задержала практически всех протестующих.

Напомним: ранее сообщалось, что новый президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил переименовать столицу Астану в честь первого президента Нурсултана Назарбаева. Парламент Казахстана 20 марта принял законопроект о переименовании Астаны в Нурсултан.

Отметим: сам Назарбаев в ноябре 2016 года заявлял, что решение о переименовании столицы Казахстана нужно принимать «взвешенно».

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