Сегодня 21 марта 2019 года, 13:01

Как вернуть задолженность через суд, выясняли слушатели LHS

Право на получение исполнения денежного обязательства как составляющая права собственности, а также позиция по этому вопросу национальных судов и ЕСПЧ стали темой лекции Константина Шалоты, судьи Королевского районного суда города Житомира.

Он напомнил слушателям Legal High School о конституционных принципах права собственности, закрепленных статьей 41 Конституции Украины, и оснований приобретения права собственности, предусмотренных в Гражданском кодексе Украины, указав на отсутствие оснований относить судебное решение о выплате денежных средств к понятию собственности по национальному законодательству.

Поскольку в делах, касающихся имущественных обязательств, часто упоминаются решения ЕСПЧ, лектор напомнил о положениях статьи 1 Первого протокола к Конвенции о защите прав и основоположных свобод человека, которая содержит три нормы: общую, закрепляющую принцип беспрепятственного пользования имуществом; норму, содержащую условия лишения собственности; норму, которая признает право государства осуществлять контроль за использованием собственности в соответствии с общими интересами.

При этом лектор отметил, что «имущество» в понимании Конвенции — это автономное понятие, которое фактически объединяет все права физического или юридического лица, которые содержат в себе имущественную ценность. В отличие от традиционного понимания института права собственности, характерного для Украины, ЕСПЧ толкует понятие «имущество» гораздо шире и в контексте статьи 1 Первого протокола под «имуществом» понимает не только «наличное имущество», но и целый ряд интересов экономического характера.

Константин Шалота кратко рассказал об истории практики ЕСПЧ относительно неисполнения судебных решений в Украине, касающихся выплат зарплат и надбавок, задолженности муниципальных или государственных больниц, государственных банков, Кабинета Министров, а также отметил, что вследствие увеличения количества заявлений о длительном неисполнении решений национальных судов в Украине (а всего их уже подано более 12 тысяч) ЕСПЧ решил воспользоваться процедурой пилотного решения и выбрал дело «Юрий Николаевич Иванов против Украины» (заявление №40450/04) для демонстрации этой проблемы.

В пилотном решении от 15 октября 2009 года Европейский Суд установил нарушения пункта 1 статьи 6 Конвенции и статьи 1 Первого протокола, связанные с неисполнением или несвоевременным исполнением окончательных судебных решений, а также указал на отсутствие на национальном уровне средств защиты, соответствующих требованиям статьи 13 Конвенции.

Суд отметил, что задержки были вызваны комбинацией факторов, включая отсутствие бюджетных средств, бездействие государственной исполнительной службы и недостатки национального законодательства, в результате чего г-н Иванов и другие заявители в подобной ситуации не смогли добиться принудительного исполнения судебных решений.

Константин Шалота напомнил о решении Палаты ЕСПЧ по делу «Бурмич и другие против Украины» от 12 октября 2017 года, которым заявление г-жи Бурмич и 12 147 других подобных заявлений были изъяты из списка дел Суда и переданы Комитету Министров Совета Европы для рассмотрения в рамках общих мероприятий по выполнению вышеуказанного пилотного решения по делу Иванова.

Лектор также привел слушателям Legal High School примеры отечественной судебной практики, касающейся присуждения компенсации за неисполнение судебных решений о выплате денежных средств, подчеркнув, что принятое Верховным Судом решение мотивировано прецедентной практикой ЕСПЧ, которой право заявителя на возмещение морального вреда в случае чрезмерно длительного неисполнения окончательного решения, за что государство несет ответственность, презюмируется.