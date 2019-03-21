Источник: Citigroup планирует продать золото Венесуэлы

По данным источников Reuters, согласно условиям контракта, заключенного в 2015 году между венесуэльскими властями и входящим в структуру Citigroup банком Citibank, Каракас обязался 11 марта погасить первую часть кредита в размере 1,1 млрд долларов США. При этом оставшуюся часть власти южноамериканской страны должны были выплатить в 2020 году.
Поскольку Венесуэла, по сведениям Reuters, не исполнила взятые на себя финансовые обязательства, Citibank намерен продать золото, чтобы вернуть первый транш кредита.
Рыночная стоимость хранящегося в банке золота, по подсчетам агентства, составляет около 1,4 млрд долларов США. Остаток в размере примерно 250 млн долларов планируется разместить на банковском счете в Нью-Йорке.
Источник в агентстве рассказал, что «банк просили отсрочить выплату кредита ввиду форс-мажорных обстоятельств, но он отказал в этой просьбе». Власти Венесуэлы и Citigroup не стали комментировать эту информацию.
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