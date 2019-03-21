Сегодня 21 марта 2019 года, 11:31

Н.Холодницкий обнародует 28 марта список фигурантов всех уголовных производств по статье 368-2 УК

За все время существования в Уголовном кодексе (УК) Украины статьи 368-2, устанавливающей ответственность за незаконное обогащение, по ней в производстве Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) находилось более 100 уголовных производств. По состоянию на 26 февраля с.г. (на момент принятия Конституционным Судом Украины решения о признании указной норм неконституционной), в производстве антикоррупционных органов находилось порядка 65 уголовных «дел», 4 уголовных производства на тот момент было направлено в суды. Такие статистические данные на вчерашнем заседании Комитета Верховной Рады Украины по вопросам предотвращения и противодействия коррупции озвучил заместитель Генерального прокурора — руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий. Рассказывая о дальнейшей судьбе указанных дел, он пояснил, что в тех производствах, досудебное расследование по которым уже завершено, и материалы направлены в суд, будут подготовлены постановления об отказе от обвинения, поскольку речь идет «о фактической декриминализации преступления», в совершении которого фигуранты уголовных производств обвинялись. Часть уголовных производств, которые находились на этапе досудебного расследования, уже прекращены или будут закрыты в ближайшую неделю. По словам г-на Холодницкого, детективам НАБУ и прокурорам САП этот вопрос он «поставил на контроль до 27 марта с.г.». «Я не буду ничего скрывать», — заверил он, пообещав уже 28 марта с.г. опубликовать список фигурантов всех уголовных производств, начатых по статье 368-2 УК Украины. «Среди так сказать «бенефициаров», которых касается указанное решение КСУ, есть и присутствующие сегодня народные депутаты Украины», — добавил г-н Холодницкий.

Следует отметить, что изначально на заседании «антикоррупционного» парламентского подразделения планировалось провести слушания на тему: «Деятельность НАБУ, выполнения возложенных на Национальное бюро задач, соблюдения им законодательства, прав и свобод лиц», обсудив письменный отчет НАБУ о деятельности этого органа в течение предыдущих шести месяцев. Но ввиду отсутствия на заседании профильного комитета директора НАБУ Артема Сытника (невозможность присутствовать в Верховной Раде Украины 20 марта с.г. он в письменной форме обосновал наличием «ранее запланированных событий», хотя решение о проведении указанных слушаний парламентарии приняли еще 6 февраля с.г.), народные депутаты Украины довольствовались непродолжительным общением с Назаром Холодницким: ему задали несколько вопросов, в том числе относительно количества уголовных производств по статье 368-2 УК Украины и их дальнейшей судьбе.

При этом члены Комитета Верховной Рады Украины по вопросам предотвращения и противодействия коррупции решили провести комитетские слушания (запланированы на 15.00 24 апреля с.г.), посвященные обсуждению итогов деятельности антикоррупционных органов, в широком формате: при участии не только руководства НАБУ и САП, но и аудиторов НАБУ и членов его Общественного совета, а также представителей Государственного бюро расследований, представителей СМИ — авторов громких журналистских расследований относительно проявлений коррупции в высших эшелонах власти, а также профильных экспертов, в том числе международных.