Сегодня 21 марта 2019 года, 11:31

Facebook заблокировал политрекламу в Украине

Социальная сеть Facebook ужесточила правила размещения политической рекламы и заблокировала ее в Украине. Размещать рекламу можно будет только после подтверждения личности ее заказчика, пишут «Украинские новости».

Отныне для публикации рекламных материалов, связанных с политикой, необходимо предоставить удостоверение личности, несмотря на то, что реклама оплачивается банковскими картами, где уже указан владелец — физическое или юридическое лицо.

Новые правила коснутся всех общественно-политических издательств, рекламных агентств и прочих игроков медиарынка, которые занимаются продвижением своих публикаций в Facebook. Таким образом социальная сеть хочет помешать возможному вмешательству в избирательный процесс через Facebook.

Интересен тот факт, что документы на украинском языке не принимаются. Для этого рекламодателю необходимо отправить сканированную копию загранпаспорта или водительского удостоверения международного образца, а процедура подтверждения компанией займет от 48 до 72 часов. Кроме того, размещать рекламу смогут только люди, которые непосредственно находятся в Украине.