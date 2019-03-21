Facebook заблокировал политрекламу в Украине

Социальная сеть Facebook ужесточила правила размещения политической рекламы и заблокировала ее в Украине. Размещать рекламу можно будет только после подтверждения личности ее заказчика, пишут «Украинские новости».
Отныне для публикации рекламных материалов, связанных с политикой, необходимо предоставить удостоверение личности, несмотря на то, что реклама оплачивается банковскими картами, где уже указан владелец — физическое или юридическое лицо.
Новые правила коснутся всех общественно-политических издательств, рекламных агентств и прочих игроков медиарынка, которые занимаются продвижением своих публикаций в Facebook. Таким образом социальная сеть хочет помешать возможному вмешательству в избирательный процесс через Facebook.
Интересен тот факт, что документы на украинском языке не принимаются. Для этого рекламодателю необходимо отправить сканированную копию загранпаспорта или водительского удостоверения международного образца, а процедура подтверждения компанией займет от 48 до 72 часов. Кроме того, размещать рекламу смогут только люди, которые непосредственно находятся в Украине.
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