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Еженедельная газета «Юридическая практика»
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Президент решил продлить санкции против российских банков

21 марта 2019 года Источник:Finclub
Совет национальной безопасности и обороны Украины ввел новые персональные специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции) против России, под которые попали 848 физических и 294 юридических лиц. Об этом говорится в указе президента № 82/2019 от 19 марта 2019 года, которым решение СНБО было введено в действие. На основании предложений Национального банка продлены санкции относительно двух работающих российских банков - "Сбербанка" и "Проминвестбанка", санкции остаются для неплатежеспособного "ВТБ Банка", который ликвидируется Фондом гарантирования вкладов физлиц, а также санкции продолены к компании "БМ-2018", которая стало правопреемником БМ Банка, после того, как банк добровольно сдал лицензию в НБУ. Санкции к банкам введены на два года и заключаются в "предотвращении вывода капитала за пределы Украины в пользу связанных с банком лиц". Санкционные списки включают физических и юридических лиц, которые: - были вовлечены в процесс строительства мост через Керченский пролив; - причастны к вооруженному нападению и захвату украинских военных катеров, а также к незаконному аресту украинских моряков; - организовывали и способствовали проведению псевдовыборов на временно оккупированных территориях Донецкой, Луганской областей, Крымского полуострова; - демонстративно нарушали украинское законодательство въезда/выезда на временно оккупированную территорию украинского Крыма; - распространяют издательскую продукцию антиукраинского содержания; - незаконно получили и используют музейное собрание, которое принадлежит Украине. Раньше список санкций, которые Украина ввела против России, насчитывал 1748 физических лиц и 756 юридических лиц.
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