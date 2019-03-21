Сегодня 21 марта 2019 года, 10:01

Еврокомиссия снова наложила крупный штраф на Google

Американскую корпорацию наказали за злоупотребление доминирующим положением на рынке услуг интернет-поиска.

Еврокомиссия (ЕК) оштрафовала Google на 1,49 млрд евро за нарушение европейских норм по конкуренции при размещении рекламы в интернете и её выделении при поиске в сети.

«Эти нарушения зафиксированы в контрактных обязательствах, которые Google навязал своим партнерам - владельцам веб-сайтов», - заявила еврокомиссар по конкуренции Маргрет Вестагер (цитата по ТАСС).

Летом 2018 года ЕК штрафовала корпорацию на 4,34 млрд евро за нарушение антимонопольного законодательства ЕС: компания платила крупным производителям и операторам сотовой связи за предварительную установку приложений Google на свои устройства.

Годом ранее - в июне 2017-го - ЕК штрафовала Google на 2,42 млрд евро за злоупотребление доминирующим положением в поисковых системах. Результаты поиска товаров через Google менялись в пользу сервиса Google Shopping. При этом рейтинги проектов конкурентов занижались, их предложений не было на первой странице поиска товаров и услуг.