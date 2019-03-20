Сегодня 20 марта 2019 года, 20:08

FMCG & Retail Forum: Актуальные вопросы конкуренционного правоприменения в фокусе внимания участников форума

Завершающая сессия FMCG & Retail Forum посвящена аспектам конкуренции, маркетингу и рекламе. Модерировал сессию Александр Вознюк, партнер Asters.

Даниил Федорчук, директор юридического департамента Антимонопольного комитета Украины, на примерах конкретных кейсов АМКУ на рынке FMCG & Retail рассказал об актуальных вопросах конкуренционного правоприменения.

В частности он сообщил, что очень много дел касалось введения в заблуждение потребителей. В частности это касается алкогольных напитков, которые выдаются за иностранные напитки. Как правило, это распространение на упаковках, этикетках, вин собственного производства под обозначениями грузинских компаний и информации, которые создает впечатление о грузинском происхождении вина. В результате эти нарушения были квалифицированны как распространение информации, вводящей в заблуждение (статья 15-1 профильного закона) с наложением штрафа в размере более 7 млн грн.

Кроме того г-н Федорчук осветил аспекты расследований в части маркирования товаров ««ЭКО», «Био», «Органик» etc. «Нанесение на этикетку продукции обозначений «ЭКО», «био», «органик», «органический», «экологический» и т.д. без надлежащих подтверждений соответствующих свойств продукции - получение конкурентных преимуществ», - пояснил он.

Квалификация таких действий предусматривает распространение ложных сведений о потребительских свойствах - распространение информации, вводящей в заблуждение (статья 15-1 профильного закона).

В тоже время он сообщил, что некоторые субъекты хозяйствования уже прекратили использования таких обозначений, часть продолжают использование обозначений, ссылаясь на наличие сертификата, который по мнению спикера является сомнительным, а часть продолжают использование обозначений, ссылаясь на то, что это части зарегистрированного знака для товаров и услуг (торговой марки).

Различные нюансы учета антимонопольных рисков в ходе формирования коммерческих политик при взаимодействии поставщиков с торговыми сетями осветил Александр Нагорный, советник Sayenko Kharenko. В частности он напомнил, что традиционная коммерческая политика компании-продавца несмотря на схожесть множества моментов имеет свою специфику и огромный спектр услуг. В тоже время с точки зрения законодательства необходимо учитывать различные условия с подобными контрагентами в один и тот же период, стимулирование повышения объемов продаж через «ретробонусы», обмен чувствительной информацией и пр. Поскольку эти нюансы могут привести к существенным последствиям для компании.

«АМКУ введет наступательную политику в правоприменении. Но наши компаленс-программы очень общие и не приспособлены к соответствующих рынков товаров и положения субъекта на них. Кроме того они не учитывают особенности применения законодательства АМКУ и судами», - обратил внимание спикер.

Сергей Денисенко, советник ЮФ Aequo, рассказал о практике АМКУ по вопросам неправомерного использования деловой репутации в части применения обозначений.

Он напомнил, что недобросовестной конкуренцией являются любые действия в конкуренции, которые противоречат торговым и другим честным обычаям в хозяйственной деятельности.

Кроме того спикер предоставил ряд рекомендаций при подготовке и подачи заявления в АМКУ в этой сфере. Одним из важных этапов в частности при подготовке заявления является обоснование негативных последствий для заявителя и конкуренции.

Он напомнил, что начальный размер штрафа составляет 10% дохода от реализации продукции, которая произошла с нарушением законодательства в этой сфере.

Доклад о гранях допустимого в рекламных кампаниях участникам предоставил Павел Беспалов, советник Philip Morris. Он обрати внимание норму закона, определяющую понятие «реклама». В частности в сообщении должна содержаться информация о лице либо товаре, распространяться на неопределенный круг лиц и предназначена сформировать или поддержать осведомленность и интерес к таким лицу или товару.

Кроме того он сообщил что для рецептурных лекарств и табачных изделий установлены специальные требования и эти сферы максимально зарегулированы. В тоже время, специальный закон и Закон Украины «О рекламе» содержат в себе коллизионные нормы.

«Для предотвращения нарушений закона начните использовать чек-листы, далее превратите их в руководства, в случаях отклонений и штрафов – превратите их в политику», - порекомендовал спикер.

«Influence-маркетинг является одной из сфер в мировой практике где вопросов больше чем ответов» - сообщил Глеб Дьяков, юрисконсульт группы компаний «Хенкель в Украине». Он пояснил, что influence-маркетинг это способ продвижения брендов, товаров, услуг с помощью лидеров общественного мнения. Инфлюэнсерами могут быть блогеры, звёзды спорта, музыканты, стримеры. Эта сфера становиться очень важным инструментом и его игнорирование с точки зрения законодателя становиться невозможном. В тоже время в ЕС пока нет единого подхода к урегулированию influence-маркетинга, но локальном уровне попытки урегулировать уже применяются.

«Маркетинг vs права потребителей», - тема доклада Марии Паясь, руководителя юридического отдела L’Oreal Ukraine. Она отмтеила, что маркетинг изменяется и с каждым днем компания становиться все ближе и ближе к потребителю. Спикер сообщила, что в сфере диджитал проблемные аспекты возникают с полным отсутствием информации о продавце и наличием серого или параллельного импорта. В связи с этим она призвала бизнес активно принимать участие в лоббировании законопроекта об электронной коммерции.

Проблематику государственного контроля в сфере прав потребителей и рыночного надзора раскрыл Артем Белоусов, представитель JN Legal.

Спикер порекомендовал при сопровождении процесса проверки определить до начала проверки уполномоченных лиц и составить алгоритм действий, а также проверить всю необходимую документацию. Следующая рекомендация – не допускать к проверке без установления полномочий инспектора, подписывать акт проверки с изложением своих возражений, поскольку простое подписание акта в суде может трактоваться как согласие.