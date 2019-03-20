Сегодня 20 марта 2019 года, 18:38

Стало известно, как и когда выберут руководителей налоговой и таможенной служб

Министерство финансов Украины приветствует решение правительства объявить конкурсы на занятие должностей руководителей Государственной налоговой и Государственной таможенной служб. Об этом сказано на Facebook-странице Минфина по ссылке.

Конкурсы будет проводить Комиссия по вопросам высшего корпуса государственной службы. Условия проведения, в частности общие и специальные квалификационные требования, разработаны Минфином и Национальным агентством Украины по вопросам государственной службы совместно с международными партнерами.

Конкурс будет состоять из трех этапов: на первом этапе проверят знание кандидатами законодательства и владение ими иностранным языком (английским или французским), дальше претендентов ожидает решение ситуационных задач. Собеседование будет последним этапом отбора, включающим в себя два блока: презентацию кандидатами материалов, касающихся вопросов налоговой или таможенной политики, а также классическое собеседование.

Вся информация о проведении конкурсов, в том числе общие и специальные требования к кандидатам на должности руководителей ГНС и ГТС, будет размещена на сайте Национального агентства Украины по вопросам государственной службы.

Как известно, премьер-министр Украины Владимир Гройсман подписал постановление об утверждении положений о Государственной налоговой и Государственной таможенной службах.

Документ опубликован на сайте Кабинета Министров Украины. Следующий этап реформы — правительство в семидневный срок после обнародования Положений должно одобрить распоряжение об объявлении двух конкурсов на должности руководителей служб.