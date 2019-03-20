Сегодня 20 марта 2019 года, 17:03

FMCG & Retail Forum: специфику взаимоотношений торговых сетей и поставщиков осветил Игорь Кустовский, представитель АМКУ

Со специальным докладом о взгляде АМКУ на специфику взаимоотношений поставщиков и розничных сетей, в рамках FMCG & Retail Forum, выступил Игорь Кустовский, директор департамента исследований и расследований рынков производственной сферы, фармацевтики и ритейла Антимонопольного комитета Украины.

Спикер сообщил, что причинами проведения стала необходимость анализа ситуации на рынках, анализа международного опыта и определения проблемных вопросов, которые препятствуют развитию конкуренции на рынках.

«Существует несколько ритейлеров, которые занимают лидирующее положение по объему товарооборота и количества магазинов в сети за 2017-2018 года», - сообщил докладчик.

В тоже время в некоторых торговых сетях, по его словам имеет место наличие некоторых услуг, которые не могут характеризоваться как дополнительные услуги. Среди них он назвал введение новой позиции, вход в сеть, включение товара в ассортимент артикула и пр.

Кроме того г-н Кустовский рассказал о международном опыте в этой сфере с акцентом на законодательную базу в разных странах.

В завершении он отметил, что среди ближайших планов продолжение проведения дальнейшего анализа рынков розничной торговли и закупки потребительских товаров торговыми сетями по направлениям Do It Yourself-ритейл (DIY) и Drogerie-ритейл для выявления других существующих проблемных вопросов, которые могут возникать между торговыми сетями и поставщиками на этих рынках, и определение путей их решения.